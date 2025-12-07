Zaterdag 13 december in Haarlem: Presentatie digitale veiligheid, babbeltrucs en nepagenten

Op 13 december organiseert HCC een presentatie over digitale veiligheid, babbeltrucs en nepagenten in wijkcentrum De Wereld in Haarlem. Om 14.00 uur geeft politieman Sybren van der Velden Walda tekst en uitleg over deze vormen van (online) oplichting. Senioren worden op bepaalde vormen van (online) criminaliteit veel vaker slachtoffer dan andere leeftijdsgroepen. Dat is vooral zo bij babbeltrucs aan de deur, oplichting door nepagenten, bankhelpdeskfraude en whatsapp/kind in nood fraude.

Bij nepagenten gaat het zonder uitzondering om slachtoffers van 70 jaar en ouder. In de eerste 10 maanden van 2025 werden er al 10.000 incidenten gemeld met nepagenten. De politie doet heel veel om de daders van deze laffe vorm van criminaliteit op te sporen. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Het zijn vormen van criminaliteit die heel veel impact hebben op het gevoel van (on)veiligheid.

Het zal je maar overkomen in je eigen huis al dan niet aan de deur, via de telefoon of via het internet. Daarom is het goed om zoveel mogelijk senioren te leren hoe deze criminelen te werk gaan (herkennen) en wat je wel en vooral ook niet moet doen (hoe moet ik handelen).

Slachtoffers schamen zich achteraf vaak ook als het ze is overkomen: “hoe kon ik zo stom zijn?” Maar het slachtoffer is geen dader. Dat zijn de laffe criminelen die senioren op (hoge) leeftijd oplichten. Zij kiezen de senioren uit omdat ze van een generatie zijn die nog goed van vertrouwen zijn en “ontzag hebben voor gezag”. Dus het is ook belangrijk om het te melden bij de politie en bij familie en vrienden als het je is overkomen.

Om deze boodschap over te brengen op zoveel mogelijk senioren geef ik preventiebijeenkomsten. Aan de senioren zelf, maar ook aan de kinderen en kleinkinderen van senioren, zodat zij de boodschap kunnen overbrengen aan hun ouders of opa en oma. Alleen SAMEN brengen we dit een halt toe. Help slachtofferschap te voorkomen en bezoek de bijeenkomst.

Zie ik u binnenkort ?

Zie de agenda voor lokatie en tijd van de presentatie.

Om de belangstelling te kunnen inschatten, wordt u vriendelijk verzocht zich van tevoren aan te melden via deze aanmeldpagina

HCC-leden hebben als vanouds gratis toegang tot de presentatie en krijgen bovendien een goodiebag t.w.v. 10 euro. Niet-leden betalen 5 euro entreegeld die ze terugkrijgen als ze ter plekke HCC-lid worden, en ook kunnen ze kiezen uit een mooi welkomstgeschenk en ze krijgen de goodiebag. Ten slotte zijn er ook specials te koop met 50% korting, o.a. over AI.