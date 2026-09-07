Kom ook op zaterdag 12 september naar Soest: Modelspoor, computers en techniek komen samen

Liefhebbers van modelspoor, computers en digitale techniek kunnen zaterdag 12 september hun hart ophalen in Soest. HCC!modelbaanautomatisering organiseert daar weer een uitgebreide ledenbijeenkomst, met demonstraties, technische toepassingen, volop gelegenheid om kennis uit te wisselen én een interessante lezing over Rocrail.

Na een weekend vol stoom en nostalgie staat deze zaterdag juist de moderne kant van de modelspoorhobby centraal. Computers, elektronica en slimme besturingstechnieken spelen immers een steeds grotere rol op en rond de modelbaan.

Lezing: externe baanbesturing met Rocrail

Om 11.00 uur verzorgt Albert Grit in de kleine zaal een lezing over externe besturing van de modelbaan met behulp van Rocrail. Rocrail is software waarmee modelbanen digitaal kunnen worden bestuurd en geautomatiseerd. Tijdens de lezing wordt ingegaan op de mogelijkheden om de baan ook via externe besturing aan te sturen.

Deze bijeenkomst is er geen afzonderlijke workshop, maar in de grote zaal valt vanaf ongeveer 10.00 uur meer dan genoeg te ontdekken.

Een zaal vol demonstraties

Verschillende HCC-leden nemen hun eigen projecten, banen en technische oplossingen mee. Zo demonstreert Zwier Pieper de Intellibox 3 en de nieuwste software-updates. Rob Jager laat zien hoe reclame- en treinkoersborden kunnen worden gemaakt met een Cheap Yellow Display en mogelijk ook een MobaLedLib-controller op basis van een Raspberry Pico.

John Schuurmans neemt zijn eigen modelbaantje mee en Ad de Laat besteedt aandacht aan het onderhoud van locomotieven. Albert Grit is behalve met zijn lezing ook aanwezig met N-spoor en demonstraties rond Rocrail en Traintastic.

Gerard te Nuyl toont een demo-baan met bedien- en kijkpaneel, terwijl Cees Baarda laat zien hoe de ontwikkeling van een LocoNet-accessoiredecoder in zijn werk gaat.

Ook verschillende complete banen zijn te bewonderen. De Dinamo-baan wordt bediend door Arnold Broekman en Wim de Rijk en Harry van den Bulk is aanwezig met de N-Aelderbaan.

Kennis delen aan de stamtafels

Een HCC-bijeenkomst draait natuurlijk niet alleen om kijken, maar vooral ook om kennis delen. Daarvoor zijn verschillende tafels ingericht. Arno Jeurdink is aanwezig bij de gastentafel, Harry Damen bij de Rocrail-stamtafel en Cees Baarda bij de stamtafel techniek.

Heb je zelf een vraag over digitale modelspoorbesturing, elektronica, software of een technisch probleem op je modelbaan? Dan is dit een mooie gelegenheid om andere hobbyisten te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

En uiteraard is er tussendoor gelegenheid om onder het genot van koffie, thee, ander drinken en een versnapering gezellig verder te praten over de hobby.

Kom zaterdag 12 september naar Soest

Of je nu al jarenlang bezig bent met digitale modelspoorbesturing of juist benieuwd bent naar wat computers en elektronica voor jouw modelbaan kunnen betekenen: er is zaterdag in Soest volop te zien, te leren en te bespreken.

De ledenbijeenkomst van HCC!modelbaanautomatisering is op zaterdag 12 september 2026 en duurt van ongeveer 10.00 tot 15.00 uur. De lezing van Albert Grit over externe baanbesturing met Rocrail begint om 11.00 uur.

Een mooie zaterdag voor iedereen die enthousiast wordt van de combinatie modelspoor, computers en techniek!

Locatie

Desmond Tutu Centrum

Molenstraat 8

3764 TG Soest

Openingstijden

10:00-15:00 uur