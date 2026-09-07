Zaterdag 12 september in Haarlem: Muziek maken met de computer: ontdek Band-in-a-Box!

Muziek maken, arrangeren, improviseren én componeren met behulp van de computer? Het kan allemaal met Band-in-a-Box. Tijdens de eerste bijeenkomst na de zomervakantie staat muziek centraal en laat voorzitter Ronald Fukken van HCC!kennemerland zien en horen hoeveel er tegenwoordig mogelijk is met dit veelzijdige muziekprogramma.

Band-in-a-Box bestaat al vele jaren en is voor muzikanten een bijzonder handig hulpmiddel. Ronald demonstreerde het programma binnen HCC al eerder, destijds met de versie uit 2012. Inmiddels zijn we veertien jaar verder en is er heel veel veranderd. Reden genoeg om kennis te maken met de nieuwste versie: Band-in-a-Box 2026.

Je eigen digitale begeleidingsband

Het principe van Band-in-a-Box is even eenvoudig als aantrekkelijk. Je voert bijvoorbeeld de akkoorden van een muziekstuk in, kiest een muziekstijl en het programma zorgt voor de begeleiding. Zo heb je als het ware een complete digitale band tot je beschikking. De klassieke bezetting met piano, bas en drums is slechts het begin. Je kunt de band uitbreiden met bijvoorbeeld gitaar en violen en zelfs kiezen voor het geluid van een complete bigband. Dankzij de enorme verzameling beschikbare muziekstijlen zijn de mogelijkheden bijzonder groot.

Band-in-a-Box is geschikt voor allerlei soorten muziek, maar komt vooral goed tot zijn recht bij muziek waarin improvisatie een belangrijke rol speelt. Ronald gebruikt het programma zelf bijvoorbeeld graag voor jazz.

Ook de weergavemogelijkheden zijn uitgebreid. Muziek kan onder meer worden weergegeven in akkoordenschema's, melodielijnen of combinaties daarvan, maar ook via een keyboard- of gitaarweergave. Dat maakt het programma interessant voor zowel beginnende als ervaren muzikanten.

Van meespeel-cd naar complete muziekstudio

Waar muzikanten vroeger vaak gebruikmaakten van meespeel-cd's met een vaste begeleiding, biedt de computer tegenwoordig veel meer vrijheid. Muziekstukken kunnen worden gedownload, aangepast en in een andere stijl worden uitgevoerd. En wie zelf creatief aan de slag wil, kan met Band-in-a-Box natuurlijk ook eigen muziek maken en componeren.

Tijdens deze bijeenkomst blijft het bovendien niet bij kijken naar een computerscherm. Ronald neemt zijn altsaxofoon mee en demonstreert hoe je daadwerkelijk met Band-in-a-Box kunt samenspelen. Daarnaast neemt hij een Yamaha Digital Wind Wood Player mee.

Het belooft daarmee een leuke middag te worden voor iedereen die geïnteresseerd is in muziek, computers of de combinatie daarvan. Je hoeft beslist geen ervaren muzikant te zijn om te komen kijken en luisteren. Ook als je gewoon nieuwsgierig bent naar wat er tegenwoordig met muziek en een computer mogelijk is, ben je van harte welkom.

Kom kijken én luisteren!

Datum: 12 september 2026

Aanvang: 14.00 uur

Inloop: vanaf 13.15 uur

Locatie: Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1

Parkeren: gratis

Pak deze muzikale start na de zomervakantie mee en ontdek hoe je met één computer een complete begeleidingsband binnen handbereik hebt!