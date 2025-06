Zaterdag 10 mei: Workshop Linux Mint installeren in regio Kennemerland

Het besturingssysteem Linux in bezig aan een opmars in Nederland. En dat is niet zo vreemd, want Microsoft stelt voor installatie van Windows steeds hogere hardware-eisen. Maar nieuwere hardware is helemaal niet nodig als je voor Linux kiest. Om dit besturingssysteem op jouw computer te installeren, is er de workshop Linux Mint installeren en die wordt zaterdagmiddag 10 mei in de regio Kennemerland gegeven.

Op veel oude(re) Windows-computers is het niet mogelijk om Windows 11 te installeren. Daarom zoeken steeds meer mensen naar alternatieven. Inmiddels is gebleken dat Linux Mint een uitstekend alternatief is. Het is vriendelijk in gebruik en wordt geleverd met veel gratis programma’s. Logisch dus dat de workshops over de installatie van Linux altijd goed bezocht worden.

Dat laatste was ook weer te zien tijdens de meest recente HCC!kennisdag. Er waren veel meer mensen op de workshop afgekomen dan mogelijk was. Er leek nog wel wat ruimte in de zaal, maar bij meer deelnemers zouden we te weinig begeleiders hebben gehad. En als HCC willen we immers wel een goede begeleiding kunnen geven aan onze leden.

Daarom is het ook bij deze workshop van HCC!kennemerland belangrijk om je in te schrijven als deelnemer. De workshop vindt zaterdag 10 mei plaats en start om 13.30 uur (zaal open om 13.15 uur). Omstreeks 16.00 uur wordt de workshop afgesloten.

Als je wilt deelnemen aan de workshop, dan is het belangrijk dat je thuis al wat zaken voorbereid. Zo is het beslist noodzakelijk om een complete back-up van de machine te draaien, zodat bij eventuele problemen alles teruggezet kan worden. De back-up is zeker ook belangrijk wanneer je kiest voor de zogenaamde dual boot. Je installeert dan Linux naast Windows, zodat beide systemen te gebruiken zijn.

Schrijf je nu direct in voor de workshop.