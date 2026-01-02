Woensdag 7 januari 2026 in Ede: Digitale vakantiebeurs

Denk je al na over je vakantie in 2026? Zie je jezelf al aan zee, in de bergen, op een stedentrip of juist midden in de natuur? Maak van die eerste ideeën iets bijzonders en verander je vakantievoorbereiding in een echt HCC-festijn. Niet alleen leuk, maar ook slim en handig!

Een digitale vakantiebeurs, gewoon in Ede

Je hoeft dit keer niet naar een grote beurs of ver weg te reizen. In Ede kun je terecht voor een digitale versie van de vakantiebeurs. Geen stapels folders, maar een inspirerende middag waarin je ontdekt hoe je met moderne digitale hulpmiddelen jouw ideale vakantie samenstelt. Alles draait om het slim gebruiken van je smartphone, tablet of computer.

Slim plannen met je smartphone, tablet en computer

Tijdens deze bijeenkomst ligt de nadruk op het praktisch gebruiken van digitale middelen. Hoe vind je verrassende bestemmingen die écht bij jou passen? Welke websites helpen je bij het vergelijken van accommodaties, vluchten of treinreizen? En welke apps zijn handig voor routes, openbaar vervoer, weer, eten en activiteiten ter plekke? Je krijgt duidelijke uitleg en concrete voorbeelden, zodat je beter overzicht houdt en met meer vertrouwen keuzes maakt. Zo voorkom je keuzestress en haal je meer uit je vakantievoorpret.

Neem je laptop of tablet mee en ga zelf aan de slag

Neem vooral je laptop of tablet mee. Na de pauze ga je namelijk direct zelf aan de slag. Je past de tips meteen toe en ontdekt hoe eenvoudig het kan zijn om digitaal je vakantie voor te bereiden. Er is volop ruimte om vragen te stellen, dingen uit te proberen en ervaringen te delen met anderen. Zo leer je niet alleen van de uitleg, maar ook van elkaar. Dat maakt deze middag extra waardevol en interactief.

Samen plannen is leuker

Maak er gerust een gezellig uitje van en neem je partner of huisgenoot mee. Samen plannen maken, ideeën vergelijken en direct dingen uitzoeken zorgt voor leuke gesprekken en nieuwe inspiratie. Bovendien weet je zeker dat jullie straks allebei enthousiast zijn over de gekozen bestemming en aanpak.

Ga naar huis met inspiratie en praktische tips

Aan het einde van de middag ga je naar huis met meer dan alleen mooie plannen. Je hebt praktische tips over websites en apps die je echt gaat gebruiken, handige inzichten om slimmer te zoeken en meer vertrouwen in digitale hulpmiddelen. Of je nu al ervaren bent met online plannen of juist nog wat onzeker: deze HCC-middag geeft je een stevige en inspirerende basis voor jouw vakantie in 2026.

Kortom: laat je inspireren, leer bij en maak van je vakantievoorbereiding een leuk en leerzaam HCC-festijn.