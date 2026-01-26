Woensdag 28 januari 2026: Maandelijks Digitaal Koffieuurtje met HCC!noord-nederland

HCC!noord-nederland organiseert iedere maand een gezellig en laagdrempelig Digitaal Koffie-uurtje. Een moment waarop leden elkaar online ontmoeten, bijpraten en ervaringen delen over alles wat met het digitale leven te maken heeft.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op:

Woensdag 28 januari 2026

Aanvang: 20.00 uur

Ontmoet elkaar vanuit huis

Het Digitaal Koffie-uurtje wordt gehouden via het platform wij.hcc.nl. Dit is een open source en gebruiksvriendelijk platform, speciaal ingericht voor alle HCC-leden. Je hoeft geen apart account aan te maken: als lid kun je direct deelnemen.

Uit ervaring blijkt dat veel leden deze online bijeenkomsten als prettig en toegankelijk ervaren. Het is een eenvoudige manier om contact te houden, vragen te stellen en kennis uit te wisselen. Vaak worden problemen of praktische vragen direct door andere deelnemers beantwoord.

En natuurlijk staat gezelligheid voorop. Met een kop koffie of thee binnen handbereik ontstaan vanzelf leuke gesprekken over alledaagse onderwerpen, technologie en hobby’s.

Praktische informatie

Het Digitaal Koffie-uurtje wordt georganiseerd via Jitsi en gehost op de eigen servers van HCC.

Geschikte browsers:

* Brave

* Microsoft Edge

* Google Chrome

* Mozilla Firefox

* Opera

* Safari (Apple-apparaten)



Deelnemen kan via deze link.

Vul hier je voor- en achternaam in en klik op Deelnemen aan Digitaal Koffie-uurtje.

Handig om te weten

Rond 20.00 uur heten we iedereen welkom

We starten met een korte controle van beeld en geluid

Log bij voorkeur niet in vóór 19.45 uur

Voor actuele data en toekomstige bijeenkomsten kun je altijd de agenda op de website raadplegen.

Doe mee!

Wil je op een ontspannen manier in contact blijven met andere leden? Sluit dan aan bij het Digitaal Koffie-uurtje van HCC!noord-nederland. Iedereen, ook van alle andere Regio's, is van harte welkom.

Houd de website en nieuwsbrief in de gaten voor de laatste informatie.

☕ Tot ziens bij het volgende koffie-uurtje!

Organisatie: HCC!noord-nederland