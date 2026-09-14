Woensdag 16 september: Videobanden digitaliseren, Google Lens en iOS 27 bij HCC

Hoe zet je oude VHS-banden over naar een USB-stick? Wat kun je allemaal met Google Lens? En hoe bereid je je iPhone goed voor op iOS 27? Op woensdagmiddag 16 september staat er bij HCC!noordoost-brabant-en-nijmegen in weer een gevarieerd programma klaar. Zowel computer- als Apple-gebruikers kunnen er terecht voor praktische informatie, demonstraties en het uitwisselen van ervaringen.

De bijeenkomsten vinden plaats in SCC De Helftheuvel aan de Helftheuvelpassage 115 in ’s-Hertogenbosch. De zaal is vanaf 13.45 uur geopend en het programma begint om 14.00 uur.

Geef oude videobanden een tweede leven

Veel mensen hebben thuis nog VHS-banden of andere oude videobanden liggen met waardevolle herinneringen. Maar videorecorders worden steeds schaarser en ook de banden zelf hebben niet het eeuwige leven. Digitaliseren is daarom verstandig.

Arie van Berkel laat tijdens zijn presentatie zien hoe je videobanden met behulp van een videograbber naar de computer kunt overzetten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het gratis programma OBS Studio, dat beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS.

Niet alleen het overzetten zelf komt aan bod. Er wordt ook gekeken naar een aantal elementaire mogelijkheden van OBS Studio. Hoe pas je bijvoorbeeld het formaat van een opname aan? Wat kun je doen als je bepaalde delen uit het videomateriaal wilt verwijderen? En zijn er mogelijkheden om het beeld van oude opnamen nog wat te verbeteren?

Het doel is vooral om te laten zien dat het digitaliseren van oude videobanden ook voor de gewone computergebruiker goed te doen is.

Ontdek meer met Google Lens

Do Parijs besteedt vervolgens aandacht aan Google Lens. Met deze toepassing kun je de camera van je smartphone gebruiken om meer te weten te komen over wat je ziet.

Maak bijvoorbeeld een foto van een onbekend gebouw, een standbeeld of een plant en Google Lens kan proberen te herkennen wat er op de foto staat en aanvullende informatie geven. Een handige functie tijdens een vakantie, een stadswandeling of gewoon wanneer je thuis iets tegenkomt waarover je meer wilt weten.

Als de tijd het toelaat, komen daarnaast enkele recente ontwikkelingen op computergebied aan bod.

Klaar voor iOS 27?

Ook de Apple-club van HCC!noordoost-brabant komt deze middag bijeen. Daarbij staat de nieuwe versie van Apples besturingssysteem voor de iPhone centraal.

Tijdens de bijeenkomst krijg je praktische tips om je iPhone goed voor te bereiden op de overstap naar iOS 27. Want hoewel een grote iOS-update meestal zonder problemen kan worden geïnstalleerd, is het verstandig vooraf een aantal zaken te controleren.

Meteen installeren hoeft bovendien niet. Kort na het verschijnen van een nieuwe iOS-versie kan het druk zijn op de servers van Apple. Wie geen haast heeft, kan enkele dagen wachten. Nog wat langer wachten kan eveneens een bewuste keuze zijn: in een eerste vervolgupdate worden vaak kleine problemen opgelost die na de introductie aan het licht zijn gekomen.

Uiteraard is er deze middag ook volop gelegenheid voor Apple-tips, vragen en het uitwisselen van ervaringen met andere gebruikers.

Woensdag 16 september, vanaf 14.00 uur

SCC De Helftheuvel

Helftheuvelpassage 115, ’s-Hertogenbosch

Zaal open vanaf 13.45 uur

Belangstellenden zijn van harte welkom!