Microsoft heeft laten weten dat het begint met het uitrollen van een update voor de Microsoft Copilot-app waarmee Copliot gestart kan worden met de zin HEY COPILOT. Deze opt-in-functie biedt mensen een nieuwe manier om eenvoudig een gesprek te beginnen met Copilot Voice, wanneer de functie is ingeschakeld en hun pc is ontgrendeld. De functie wordt eerst uitgerold voor Windows Insider.

De mededeling werd door Microsoft gedaan op Windows Blogs. Er wordt uitleg gegeven over de functionaliteit en mogelijke vragen worden op voorhand beantwoord.

De Copilot-app-update (versie 1.25051.10.0 en hoger) wordt via de Microsoft Store uitgerold over alle Insider-kanalen. Hey Copilot wordt eerst uitgerold naar Insiders over de hele wereld, die hun weergavetaal in Windows hebben ingesteld op Engels. De bovengenoemde functies worden geleidelijk uitgerold, dus niet alle Insiders zullen de update meteen krijgen. “We zijn verheugd om samen met onze Insiders een voorbeeld van verbeteringen te bekijken om ervoor te zorgen dat al onze klanten een geweldige Copilot-ervaring hebben op Windows”, laat Microsoft weten.