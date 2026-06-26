Windows 10 krijgt toch langer beveiligingsupdates: wat betekent dat voor HCC-leden?

Goed nieuws voor de miljoenen mensen die nog een computer met Windows 10 gebruiken. Microsoft heeft besloten om consumenten een jaar langer beveiligingsupdates te geven. Daardoor blijven geschikte Windows 10-pc's nu tot en met 12 oktober 2027 beschermd tegen nieuwe beveiligingslekken.

Waarom is dit belangrijk?

De officiële ondersteuning voor Windows 10 stopte op 14 oktober 2025. Dat betekende dat Microsoft geen gratis beveiligingsupdates meer uitbracht. Zonder die updates blijft een computer wel werken, maar wordt hij na verloop van tijd steeds kwetsbaarder voor virussen, ransomware en andere vormen van cybercriminaliteit.

Omdat nog altijd veel mensen een prima werkende Windows 10-pc hebben die niet geschikt is voor Windows 11, heeft Microsoft de regeling aangepast.

Wat verandert er?

Wie een geschikte Windows 10-pc heeft, kan zich aanmelden voor het programma Extended Security Updates (ESU). Daarmee ontvangt de computer nog twee jaar extra beveiligingsupdates, tot 12 oktober 2027. Het gaat uitsluitend om beveiligingsupdates; nieuwe functies of verbeteringen voor Windows 10 komen er niet meer.

Is dat gratis?

Voor veel particuliere gebruikers wel. Ben je op je Windows 10-pc aangemeld met een Microsoft-account, dan kun je je zonder extra kosten inschrijven voor het ESU-programma. Gebruik je liever alleen een lokaal account, dan kun je er ook voor kiezen om een eenmalige vergoeding te betalen.

Moet je nu niets meer doen?

Nee. Hoewel de extra beveiligingsupdates welkom zijn, is dit geen permanente oplossing.

Windows 10 krijgt alleen nog beveiligingsreparaties. Nieuwe functies, prestatieverbeteringen en uitgebreide ondersteuning komen er niet meer beschikbaar. Uiteindelijk zul je dus toch moeten overstappen naar een computer die Windows 11 ondersteunt of een ander modern besturingssysteem gebruiken.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor veel HCC-leden is dit goed nieuws. Vooral wanneer je computer nog uitstekend werkt, maar niet geschikt is voor Windows 11, koop je hiermee extra tijd. Je hoeft je pc niet direct te vervangen en kunt rustig bepalen wat voor jou de beste vervolgstap is.

Dat neemt niet weg dat het verstandig blijft om alvast na te denken over de toekomst. Is je computer nog relatief jong, dan is een overstap naar Windows 11 misschien mogelijk. Is dat niet het geval, dan kun je de komende tijd gebruiken om je te oriënteren op een nieuwe pc of op een alternatief besturingssysteem.

Standpunt van HCC

HCC is positief over het besluit van Microsoft om de beveiligingsupdates voor Windows 10 langer beschikbaar te stellen. Veel leden beschikken over een betrouwbare computer die nog uitstekend functioneert, maar door de strenge hardware-eisen niet geschikt is voor Windows 11. Het onnodig vervangen van goed werkende apparatuur is kostbaar en bovendien niet duurzaam.

Tegelijkertijd benadrukt HCC dat de verlenging geen reden is om de overstap naar een modern besturingssysteem eindeloos uit te stellen. Beveiligingsupdates houden een systeem veilig, maar voegen geen nieuwe functies of technische verbeteringen toe. Uiteindelijk zal ook de verlengde ondersteuning aflopen.

HCC adviseert leden daarom om de extra tijd verstandig te benutten. Controleer of jouw computer misschien toch geschikt gemaakt kan worden voor Windows 11, laat je hierover informeren tijdens een bijeenkomst van een HCC-interessegroep of HCC-locatie, en maak tijdig een plan voor de toekomst. Zo voorkom je dat je in 2027 alsnog onverwacht voor een lastige keuze komt te staan.

Zoals altijd blijft HCC de ontwikkelingen rond Windows, beveiliging en alternatieve besturingssystemen op de voet volgen en houden wij onze leden via de website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.