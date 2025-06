De Google Pixel Watch 3 is een fraai horloge. En deze bijzondere smartwatch kan zomaar van jou worden. Wat moet je hiervoor doen?

In ons magazine PC-Active besteden we altijd een aantal pagina's aan lezerstips. Dat kunnen eenvoudige tips zijn, maar soms ook tips waar enige (computer)ervaring wel gewenst is.

Heb jij ook een leuke, handige, eenvoudige of complexe digitale tip die je met ons wilt delen? Stuur deze met minimaal één afbeelding (die rechtenvrij te gebruiken is) voor woensdag 11 juni a.s. naar marco.mekenkamp@hcc.nl en vermeld in het onderwerp ‘Lezerstip’. Onze favoriete tip zal worden beloond met een Google Pixel Watch 3 41mm LTE met een adviesprijs van € 449,-.