WhatsApp, Meta AI en privacy: wat moet je als gebruiker écht weten?

De introductie van Meta AI in WhatsApp heeft de afgelopen maanden voor veel discussie gezorgd. Op sociale media en in WhatsApp-groepen circuleren berichten waarin wordt gewaarschuwd dat Meta AI al je gesprekken zou kunnen lezen. Dat klinkt verontrustend, maar hoe zit het werkelijk?

Onrust onder WhatsApp-gebruikers

Sinds Meta zijn AI-assistent heeft geïntegreerd in WhatsApp, vragen veel gebruikers zich af wat dit betekent voor hun privacy. Diverse berichten op internet suggereren dat de AI automatisch toegang heeft tot alle privégesprekken. Volgens meerdere onafhankelijke factchecks klopt dat echter niet. Persoonlijke WhatsApp-gesprekken blijven standaard beschermd met end-to-end-encryptie. Dat betekent dat alleen de deelnemers aan een gesprek de inhoud kunnen lezen.

Ook WhatsApp zelf geeft aan dat Meta AI geen toegang heeft tot gewone chats, tenzij gebruikers er bewust voor kiezen om informatie met de AI-assistent te delen.

Wanneer ziet Meta AI wél informatie?

Dat betekent niet dat er helemaal geen privacyaspecten zijn.

Wanneer je rechtstreeks met Meta AI chat, een vraag stelt via de AI-knop of de assistent in een gesprek oproept met een vermelding zoals @MetaAI, worden de berichten die je aan de AI stuurt verwerkt op de servers van Meta om een antwoord te kunnen genereren. Die interacties vallen niet onder dezelfde bescherming als een normaal gesprek tussen twee gebruikers.

Met andere woorden:

* Gewone privégesprekken worden niet automatisch gelezen door Meta AI.

* Berichten die je vrijwillig naar Meta AI stuurt, kunnen wel door Meta worden verwerkt.

* Denk daarom goed na voordat je gevoelige persoonlijke, financiële of zakelijke informatie deelt met een AI-assistent.



Wat is ‘Geavanceerde privacy voor chats’?

Een veel gedeeld waarschuwingsbericht roept gebruikers op om een functie genaamd ‘Verhoogde privacy’ of ‘Advanced Chat Privacy’ in te schakelen. Daarbij wordt vaak beweerd dat dit voorkomt dat Meta AI je gesprekken leest.

Dat is niet juist. De functie bestaat wel, maar heeft een andere bedoeling. Met ‘Geavanceerde privacy voor chats’ kunnen beheerders van groepsgesprekken voorkomen dat deelnemers bepaalde inhoud buiten WhatsApp delen of dat AI-functies binnen die specifieke groep worden gebruikt. De instelling blokkeert dus niet dat Meta AI toegang krijgt tot al je gesprekken, maar beperkt het gebruik van AI binnen een bepaalde groepschat.

Europese toezichthouders kijken mee

De rol van Meta AI binnen WhatsApp staat ook onder toezicht van Europese autoriteiten. De Europese Commissie onderzoekt momenteel of Meta zijn dominante positie gebruikt om zijn eigen AI-diensten te bevoordelen. Daarbij speelt onder meer de vraag of concurrerende AI-aanbieders voldoende toegang krijgen tot WhatsApp.

Deze onderzoeken gaan vooral over concurrentie en marktwerking, maar laten zien dat overheden de ontwikkelingen rond AI en grote technologiebedrijven nauwlettend volgen.

Praktische tips voor WhatsApp-gebruikers

Wil je zo privacybewust mogelijk omgaan met Meta AI? Dan zijn dit enkele eenvoudige adviezen:

* Deel geen vertrouwelijke informatie met AI-chatbots.

* Gebruik Meta AI alleen wanneer je de functie daadwerkelijk nodig hebt.

* Controleer regelmatig je privacy-instellingen in WhatsApp.

* Activeer waar gewenst ‘Geavanceerde privacy voor chats’ in gevoelige groepsgesprekken.

* Houd WhatsApp up-to-date zodat je profiteert van de nieuwste beveiligingsmaatregelen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor de meeste HCC-leden verandert er op dit moment weinig. Wie WhatsApp gebruikt om contact te houden met familie, vrienden, verenigingen of hobbygroepen kan dat blijven doen zoals voorheen. Gewone gesprekken blijven beschermd door end-to-end-encryptie en worden niet automatisch door Meta AI gelezen.

Wel is het belangrijk om bewust om te gaan met de nieuwe AI-functies die steeds vaker in populaire apps verschijnen. Veel gebruikers zijn gewend om een zoekmachine te raadplegen voor informatie, maar stellen nu ook vragen aan een AI-assistent. Dat kan handig zijn, bijvoorbeeld voor het opstellen van een tekst, het samenvatten van informatie of het beantwoorden van algemene vragen.

Tegelijkertijd geldt dat je voorzichtig moet zijn met wat je deelt. Verstrek geen wachtwoorden, DigiD-gegevens, bankinformatie, medische gegevens of andere gevoelige persoonlijke informatie aan een AI-chatbot. Ook zakelijke documenten, vertrouwelijke e-mails of persoonsgegevens van anderen kun je beter niet invoeren.

Daarnaast is dit een goed moment om stil te staan bij digitale geletterdheid. De komende jaren zullen AI-functies steeds vaker worden ingebouwd in e-mailprogramma's, webbrowsers, zoekmachines, sociale media en kantoorsoftware. Het wordt daarom steeds belangrijker om te begrijpen welke gegevens lokaal op je apparaat blijven en welke gegevens naar de servers van een leverancier worden verzonden.

HCC volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en zal leden blijven informeren over de kansen én risico's van kunstmatige intelligentie. Via onze website, nieuwsbrieven, bijeenkomsten en interessegroepen besteden wij regelmatig aandacht aan onderwerpen als privacy, digitale veiligheid, Europese digitale onafhankelijkheid en verantwoord gebruik van AI.

De belangrijkste boodschap voor HCC-leden is daarom eenvoudig: maak gerust gebruik van nieuwe technologieën, maar blijf kritisch, lees privacy-instellingen zorgvuldig door en denk altijd even na voordat je persoonlijke of vertrouwelijke informatie deelt met een AI-systeem. Digitale innovatie biedt veel mogelijkheden, maar verantwoord gebruik blijft minstens zo belangrijk.

Standpunt van HCC

HCC ziet kunstmatige intelligentie als een interessante en nuttige technologie die veel mogelijkheden biedt voor consumenten en bedrijven. Tegelijkertijd vinden wij dat gebruikers zelf de controle moeten houden over hun gegevens.

AI-diensten kunnen zeer handig zijn, maar vragen ook om bewust gebruik. Het is verstandig om kritisch te blijven, privacy-instellingen regelmatig te controleren en geen gevoelige gegevens zomaar met een AI-assistent te delen. Daarnaast is het belangrijk om niet alle berichten op sociale media of in WhatsApp-groepen direct voor waar aan te nemen. Veel waarschuwingen bevatten een kern van waarheid, maar worden onderweg aangevuld met onjuiste of overdreven claims. Controleer daarom altijd de feiten voordat je een bericht doorstuurt.

Vooralsnog is er geen bewijs dat Meta AI automatisch alle WhatsApp-gesprekken meeleest. Wel geldt: hoe meer informatie je vrijwillig met een AI-assistent deelt, hoe belangrijker het wordt om bewust na te denken over je digitale privacy.