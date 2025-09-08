Vraag van de week: Welke computer voor videobewerking?

Ik ben me aan het oriënteren op de aankoop van een nieuwe computer. Ik wil die nieuwe computer gebruiken voor het bewerken van video’s, voornamelijk met behulp van Adobe Premiere Pro. Waar moet ik op letten en welke computer kan ik het beste aanschaffen? Hans J.

Adobe Premiere Pro dus... Laten we ons dan daar speciaal op concentreren. Denk uit de box, dus niet persé aan een Windows-computer. Intussen weet Adobe te melden dat het in principe niet uitmaakt of je Adobe Premiere Pro op een Apple of op een Windows-computer laat draaien.

Voor wat betreft de hardware-eisen kunnen we eenvoudig zijn: een snelle processor, veel RAM-geheugen, een snelle videokaart (met veel RAM-geheugen) en een snelle en grote ssd. Dat alles natuurlijk op een kwalitatief goed moederbord.

Als je geen zin hebt om dat samen te stellen en als je wat ruimer in je slappe was zit, dan is een MacBook Pro of een Mac Pro een mooie keuze. Toegegeven: ze zijn ‘aan de prijs’. Maar een razendsnelle Windows-computer heb je ook niet voor een Apple, correctie: een appel en een ei!

Een MacBook Pro. Sowieso een zeer fraaie laptop. En de nieuwste versies zijn ook nog eens razendsnel!





Ook mooi voor video-editing: een Tour Gaming OMEN 45L. Maar niet goedkoop...