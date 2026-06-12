Webshops moeten zich voorbereiden op verplichte herroepingsknop

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept online retailers op om zich voor te bereiden op de komst van een verplichte herroepingsknop. Met deze knop moeten consumenten een online aankoop of dienst straks net zo eenvoudig kunnen annuleren als zij deze hebben afgesloten. De maatregel vloeit voort uit Europese consumentenregels en moet het gebruik van het wettelijke herroepingsrecht toegankelijker maken.

Consumenten hebben bij de meeste online aankopen recht op een bedenktijd van veertien dagen. Binnen die periode mogen zij zonder opgave van reden afzien van hun aankoop. Tot nu toe verloopt dat vaak via een formulier, e-mail of contact met de klantenservice. Met de nieuwe herroepingsknop moet dit proces vanaf 19 juni 2026 eenvoudiger worden.

De knop moet duidelijk zichtbaar zijn op websites en apps van webshops en aanbieders van online diensten. Na het aanklikken van de knop doorloopt de consument nog enkele stappen om de annulering te bevestigen. Vervolgens moet de aanbieder de ontvangst van de herroeping digitaal bevestigen.

Europese regels vragen om aanpassingen

De verplichting geldt voor ondernemingen die online producten of diensten aanbieden aan consumenten. Volgens de ACM moeten bedrijven niet wachten tot het laatste moment, maar nu al beginnen met de noodzakelijke technische en organisatorische aanpassingen. De nieuwe functie moet gedurende de volledige herroepingstermijn beschikbaar zijn en mag niet verborgen worden achter ingewikkelde menu’s of extra drempels.

De herroepingsknop vervangt bestaande wettelijke verplichtingen niet. Het modelformulier voor herroeping blijft bestaan als aanvullende mogelijkheid voor consumenten.

Consumentenbescherming verder versterkt

Met de invoering van de herroepingsknop wil de Europese wetgever consumenten beter beschermen bij online aankopen. Het uitgangspunt is dat het beëindigen van een overeenkomst net zo eenvoudig moet zijn als het afsluiten ervan. Brancheorganisaties en juristen wijzen erop dat bedrijven die niet voldoen aan de nieuwe regels risico lopen op toezicht en handhaving door de ACM.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden betekent de komst van de herroepingsknop vooral meer gemak en duidelijkheid bij online aankopen. Wie binnen de wettelijke bedenktijd van veertien dagen van een aankoop of online dienst af wil, krijgt daarvoor straks een directe en laagdrempelige mogelijkheid via de website van de aanbieder. Dat verkleint de afhankelijkheid van klantenservices, formulieren of e-mailprocedures en maakt het eenvoudiger om gebruik te maken van bestaande consumentenrechten. Tegelijkertijd blijft het belangrijk om te controleren of een aankoop daadwerkelijk onder het herroepingsrecht valt, omdat voor sommige producten en diensten uitzonderingen gelden.