Apple iPhone-gebruikers en autobezitters kunnen zich verheugen: Apple CarPlay Ultra is er. De nieuwe CarPlay integreert je iPhone dieper in je auto dan ooit tevoren. Aston Martin is de eerste autofabrikant ter wereld met de volgende generatie CarPlay. Andere merken zullen snel volgen.

Het Engelse Top Gear heeft een video online gepost over Apple CarPlay Ultra, dat beschikbaar op is zowel het centrale touchscreen als het instrumentenpaneel in een nieuwe Aston Martin DBX. Bijzonder aan de nieuwe CarPlay is dat het volkomen geïntegreerd is met de auto. Om dat duidelijk te maken, adviseren wij je deze video van Top Gear te bekijken.