Wat als AI slimmer is dan de mens?

In de uitzending Eva van donderdag 22 mei nam Alexander Klopping ons in een minicollege mee naar de toekomst. Hoe ziet die eruit als AI slimmer is dan wij? Hij schetst een scenario waarbij een ding van belang is: het indrukken van de pauzeknop. Maar is het daarvoor inmiddels niet te laat?

De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie gaan snel. Supersnel! We moeten er serieus rekening mee houden dat binnen drie jaar machines slimmer kunnen zijn dan mensen. Het moment dat AI de mens daadwerkelijk heeft ingehaald, wordt door techbazen AGI genoemd: Artificial General Intelligence.

Dan wordt AI verder ontwikkeld door AI. “Als AI zichzelf blijft doorontwikkelen, verliest de mens de controle”, zegt Alexander Klöpping. AI gaat dan manipuleren om zijn eigen doelen te bereiken. Een horrorscenario met veel doden en een samenleving in chaos is het resultaat.

Moeten we daarom niet drukken op de pauzeknop? Moeten we niet eerst begrijpen hoe deze machines werken voor we ze nog slimmer laten worden? Of het ons gaat helpen of schaden hangt af van de keuzes die we liefst gisteren maar anders nu maken. Klöpping: “Er is een deltaplan nodig.”

Het minicollege is hier online te zien. Kijk vanaf 17:53 als je niet de hele uitzending van Eva wilt terugkijken.