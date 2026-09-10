Waarom staan HCC-lidmaatschap en PC-Active apart op je factuur?

Wie de factuur voor het HCC-lidmaatschap bekijkt, ziet daarop twee afzonderlijke onderdelen staan: het HCC-lidmaatschap en PC-Active. Dat kan de indruk wekken dat PC-Active een apart abonnement is waarvoor je naast je lidmaatschap betaalt. Dat is echter niet het geval. PC-Active is onderdeel van het standaard HCC-lidmaatschap. De uitsplitsing op de factuur heeft vooral een fiscale reden.

Sinds eind 2013 is PC-Active het officiële verenigingsblad van HCC. Als HCC-lid ontvang je het blad dus als vast onderdeel van je lidmaatschap. Daarnaast biedt het lidmaatschap natuurlijk veel meer. Denk aan de activiteiten en bijeenkomsten van onze regio's en interessegroepen, toegang tot informatie en diensten van HCC, de website en bijvoorbeeld je HCC!net-e-mailadres.

Het standaard HCC-lidmaatschap kost € 54,95 per jaar inclusief btw (prijzen 2026).

Waarom dan toch twee bedragen?

De reden daarvoor ligt bij de btw. Voor de verschillende onderdelen van het HCC-lidmaatschap gelden namelijk verschillende btw-tarieven. Voor tijdschriften zoals PC-Active geldt het lage btw-tarief van 9 procent, terwijl voor andere onderdelen van het lidmaatschap het algemene btw-tarief van 21 procent van toepassing is.

Daarom wordt het totale lidmaatschap administratief verdeeld over twee posten: ‘HCC-lidmaatschap’ en ‘PC-Active’. Samen vormen deze bedragen gewoon de contributie voor het standaard HCC-lidmaatschap.

Bij de verdeling wordt rekening gehouden met de verschillende btw-tarieven. Door een zo groot mogelijk deel van het bedrag toe te rekenen aan PC-Active, waarop het lagere btw-tarief van toepassing is, kan HCC de totale kosten voor de leden zo laag mogelijk houden.

De vermelding van PC-Active op je factuur betekent dus niet dat je een los of extra abonnement hebt afgesloten. Het gaat om een fiscale en administratieve uitsplitsing binnen één HCC-lidmaatschap.

Heb je nog andere vragen over je factuur? Bekijk dan onze veelgestelde vragen over facturatie: https://hcc.nl/faq-facturatie