Waarom je Bluetooth op je smartphone beter niet altijd aan laat staan

Bluetooth is voor veel mensen niet meer weg te denken. We gebruiken het dagelijks voor draadloze oordopjes, smartwatches, speakers, de autoradio en tal van andere apparaten. Juist doordat Bluetooth zo vanzelfsprekend is geworden, laten veel gebruikers de functie permanent ingeschakeld. Dat is handig, maar volgens beveiligingsexperts niet altijd verstandig.

De kans dat iemand daadwerkelijk misbruik maakt van jouw Bluetooth-verbinding is klein, maar niet nul. Door Bluetooth uit te schakelen wanneer je het niet gebruikt, verklein je de kans op misbruik én bespaar je bovendien een beetje batterijvermogen.

Hoe werkt Bluetooth eigenlijk?

Bluetooth is een draadloze techniek waarmee apparaten over korte afstand met elkaar communiceren. Een smartphone kan bijvoorbeeld verbinding maken met een koptelefoon, een smartwatch, een toetsenbord of het infotainmentsysteem in de auto.

Om die verbinding tot stand te brengen, zendt een apparaat signalen uit waarmee andere apparaten het kunnen ontdekken. Juist dat "zichtbaar zijn" vormt in sommige situaties een beveiligingsrisico.

Welke risico's zijn er?

Cybercriminelen proberen voortdurend nieuwe manieren te vinden om apparaten aan te vallen. Ook Bluetooth is daarbij soms een doelwit. Bekende aanvalstechnieken zijn onder meer:

* misbruik maken van beveiligingslekken in oudere Bluetooth-software;

* proberen verbinding te maken met een onbeveiligd apparaat;

* zich voordoen als een vertrouwd apparaat;

* ongewenste berichten of bestanden versturen naar apparaten die zichtbaar zijn.



Bij moderne smartphones zijn veel van deze kwetsbaarheden inmiddels verholpen via beveiligingsupdates. Daardoor zijn dergelijke aanvallen tegenwoordig aanzienlijk moeilijker dan enkele jaren geleden.

Vooral op drukke locaties opletten

Het risico is het grootst op plaatsen waar veel mensen dicht op elkaar staan, zoals:

* luchthavens;

* treinstations;

* winkelcentra;

* concerten;

* beurzen;

* grote evenementen.



Daar bevinden zich honderden of zelfs duizenden Bluetooth-apparaten binnen elkaars bereik. Dat maakt dergelijke locaties aantrekkelijker voor mensen die proberen kwetsbare apparaten te vinden.

Ook goed voor de batterij

Naast veiligheid is er nog een praktisch voordeel. Bluetooth verbruikt weliswaar veel minder stroom dan vroeger, maar de functie blijft op de achtergrond zoeken naar beschikbare apparaten. Dat extra energieverbruik is klein, maar op oudere smartphones of tijdens een lange dag zonder oplader kan iedere procent batterijduur welkom zijn.

Wanneer kun je Bluetooth beter aan laten?

Bluetooth hoeft natuurlijk niet voortdurend uit te staan. Gebruik je:

* draadloze oordopjes;

* een smartwatch;

* een gehoorapparaat;

* Android Auto of Apple CarPlay;

* een draadloze muis of toetsenbord;

dan is het logisch dat Bluetooth ingeschakeld blijft. Zodra je klaar bent met deze apparaten, is uitschakelen echter een eenvoudige extra veiligheidsmaatregel.

Zo houd je Bluetooth veilig

Je hoeft geen ingewikkelde instellingen te wijzigen. Met enkele eenvoudige maatregelen kom je al een heel eind:

* schakel Bluetooth uit wanneer je het niet gebruikt;

* installeer beveiligingsupdates direct zodra deze beschikbaar zijn;

* accepteer geen onverwachte koppelverzoeken;

* verwijder apparaten die je niet meer gebruikt uit de lijst met gekoppelde apparaten;

* zet je smartphone niet permanent in de modus 'zichtbaar' of 'vindbaar'.



Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden geldt hetzelfde advies als bij wifi en andere draadloze technieken: gebruik Bluetooth bewust. De techniek is veilig genoeg voor dagelijks gebruik, maar alleen wanneer je smartphone actueel is en je verstandig omgaat met de instellingen.

Wie regelmatig onderweg is, veel reist of beurzen en evenementen bezoekt, doet er verstandig aan Bluetooth alleen in te schakelen wanneer dat nodig is. Dat kost nauwelijks moeite en verkleint het risico op ongewenste verbindingen.

Standpunt van HCC

HCC ziet Bluetooth als een betrouwbare en nuttige technologie, mits deze verstandig wordt gebruikt. Er is geen reden om Bluetooth uit angst nooit meer te gebruiken. Wel is het verstandig om de functie niet onnodig de hele dag ingeschakeld te laten.

Digitale veiligheid bestaat vaak uit een reeks kleine maatregelen die samen een groot verschil maken. Bluetooth uitschakelen wanneer je het niet nodig hebt, software up-to-date houden en alert blijven op onverwachte koppelverzoeken zijn eenvoudige gewoonten die bijdragen aan een betere digitale veiligheid.