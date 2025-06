VodafoneZiggo belooft striktere controle op telefonische werving na ingrijpen ACM

VodafoneZiggo erkent dat het volledig verantwoordelijk is voor de telefonische werving door het eigen bedrijf én door externe partijen die namens het telecombedrijf bellen. Deze toezegging volgt na een onderzoek van toezichthouder ACM naar klachten over ongewenste telefoontjes. Concreet betekent de toezegging dat alleen nog mensen worden gebeld die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) startte het onderzoek na talloze klachten over ongevraagde verkoopgesprekken. In reactie daarop heeft VodafoneZiggo toegezegd dat het bedrijf en de ingehuurde callcenters zich voortaan strikt aan de regels houden. Dat houdt in dat alleen consumenten en zzp’ers gebeld mogen worden die daar vooraf expliciet toestemming voor hebben gegeven. Ook wordt beloofd dat bij intrekking van die toestemming niet langer contact wordt opgenomen.

VodafoneZiggo gaat zijn controle op deze externe partijen verscherpen. Er worden duidelijke afspraken vastgelegd over het naleven van de regels, en het bedrijf zal actiever toezien op de uitvoering ervan. Deze aanpak geldt voortaan als minimale gedragsnorm binnen de sector, aldus de ACM.

De toezichthouder is tevreden met de toezeggingen van VodafoneZiggo en beëindigt daarom het lopende onderzoek. Als teken van goede wil doneert het telecombedrijf bovendien 25.000 euro aan het Nationaal Ouderenfonds.

Martijn Ridderbos, bestuurslid van de ACM, noemt de stap belangrijk en hoopt dat andere bedrijven in de branche dit voorbeeld volgen. Eerder dit jaar kondigde de ACM al een strengere aanpak aan van ongewenste telefonische verkoop en organiseerde ze een bijeenkomst voor telecom- en energiebedrijven om hen te wijzen op hun verplichtingen. De komende tijd volgt een brede controle op naleving van de regels. Klachten blijven welkom via ACM ConsuWijzer.