Vliegtuigstand: achterhaalde regel of nog altijd verstandig?

Iedereen die weleens vliegt, kent de instructie: zet je smartphone voor vertrek op vliegtuigstand. Toch vragen veel reizigers zich af of die regel nog wel nodig is. Moderne vliegtuigen zitten immers vol geavanceerde elektronica en vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een smartphone op zak. Een uitgebreide analyse laat zien dat de werkelijkheid genuanceerder is dan vaak wordt gedacht. Het niet inschakelen van de vliegtuigstand is waarschijnlijk niet direct gevaarlijk voor een modern vliegtuig, maar er zijn wel degelijk goede redenen waarom luchtvaartmaatschappijen deze regel nog altijd hanteren.

Waar komt de vliegtuigstand vandaan?

Toen mobiele telefoons in de jaren negentig steeds populairder werden, was nog niet goed bekend welke invloed de radiosignalen op de avionica – de elektronische systemen van een vliegtuig – zouden kunnen hebben. Uit voorzorg werd daarom besloten dat mobiele telefoons tijdens de vlucht geen verbinding mochten maken met mobiele netwerken.

Die voorzorgsmaatregel is in de loop der jaren uitgegroeid tot een internationale standaard. Tegenwoordig beschikken vliegtuigen over veel betere afscherming tegen elektromagnetische storingen dan vroeger, maar de regel is grotendeels gebleven.

Is het echt gevaarlijk?

Volgens luchtvaartdeskundigen zijn er geen overtuigende voorbeelden bekend waarbij een smartphone een vliegtuig in gevaar heeft gebracht. Moderne vliegtuigen worden uitgebreid getest op elektromagnetische compatibiliteit en moeten bestand zijn tegen allerlei elektronische apparatuur die passagiers meenemen.

Dat betekent echter niet dat luchtvaartmaatschappijen de vliegtuigstand overbodig vinden. Bij duizenden smartphones die tegelijkertijd actief proberen verbinding te maken met mobiele netwerken, kunnen wel ongewenste effecten ontstaan. De kans op ernstige problemen is klein, maar in de luchtvaart geldt al decennialang het principe dat elk vermijdbaar risico zoveel mogelijk wordt uitgesloten.

Het grootste probleem ligt op de grond

De belangrijkste reden voor de vliegtuigstand blijkt tegenwoordig niet eens het vliegtuig zelf te zijn. Op kruishoogte kan een smartphone tientallen of zelfs honderden zendmasten tegelijk "zien". Een toestel probeert voortdurend verbinding te maken met het sterkste netwerk. Daardoor ontstaan veel meer netwerkverzoeken dan op de grond, waar gebouwen en bomen het radiosignaal beperken.

Wanneer honderden passagiers tegelijkertijd verbinding proberen te maken, kan dat extra belasting veroorzaken voor mobiele netwerken op de grond. Om die reden willen telecomaanbieders en luchtvaartmaatschappijen voorkomen dat telefoons tijdens de vlucht zelfstandig verbinding blijven zoeken.

Wifi aan boord

Steeds meer vliegtuigen bieden wifi aan. Daarbij wordt meestal gebruikgemaakt van een satellietverbinding of van een speciaal communicatiesysteem aan boord. Veel moderne vliegtuigen beschikken bovendien over een zogenaamde picocell: een kleine zendmast in het vliegtuig zelf. Smartphones verbinden zich dan met deze interne installatie, waardoor ze niet meer voortdurend contact zoeken met zendmasten op de grond. Zo kunnen passagiers veilig internetten zonder het mobiele netwerk extra te belasten.

Dat verklaart ook waarom je tijdens veel vluchten probleemloos wifi kunt gebruiken terwijl de vliegtuigstand ingeschakeld blijft.

Waarom mag Bluetooth vaak wel?

Veel mensen gebruiken tijdens een vlucht draadloze oordopjes of een smartwatch. Dat kan meestal zonder problemen. Bluetooth werkt met een veel lager zendvermogen dan mobiele telefonie en is bedoeld voor communicatie over slechts enkele meters. Daardoor veroorzaakt het veel minder radiosignalen dan een telefoon die verbinding probeert te maken met een mobiel netwerk. Bij vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen mag Bluetooth daarom gewoon ingeschakeld blijven zodra de vliegtuigstand actief is.

En hoe zit het met 5G?

Met de komst van 5G ontstond opnieuw discussie. De hogere frequenties zouden mogelijk gevoelige apparatuur kunnen beïnvloeden. Vooral in de Verenigde Staten leidde dit tot uitgebreid onderzoek.

In Europa worden andere frequentiebanden gebruikt en bovendien beschikken moderne vliegtuigen over extra bescherming. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat 5G in Europa een concreet veiligheidsprobleem vormt voor de burgerluchtvaart.

Waarom houden luchtvaartmaatschappijen de regel dan toch aan?

Naast de technische argumenten speelt ook de praktijk een belangrijke rol. Voor de bemanning is één duidelijke regel veel eenvoudiger dan uitzonderingen maken. Wanneer sommige passagiers hun telefoon wel mogen gebruiken en anderen niet, ontstaat onduidelijkheid en kost handhaving onnodig veel tijd.

Daarnaast vragen luchtvaartmaatschappijen passagiers tijdens het opstijgen en landen alert te zijn. In een noodsituatie is het belangrijk dat iedereen direct luistert naar instructies van de cabinebemanning en niet afgeleid wordt door een telefoongesprek of sociale media.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is het vooral interessant om te weten dat vliegtuigstand tegenwoordig veel meer doet dan alleen mobiele telefonie uitschakelen. Moderne smartphones schakelen automatisch de mobiele verbinding uit, terwijl je wifi en Bluetooth desgewenst weer afzonderlijk kunt inschakelen.

Maak je gebruik van wifi aan boord, controleer dan vooraf of dit via de luchtvaartmaatschappij wordt aangeboden en of daar eventueel kosten aan verbonden zijn. Houd er rekening mee dat de internetsnelheid tijdens een vlucht meestal lager ligt dan thuis, zeker wanneer veel passagiers tegelijkertijd online zijn.

Reis je naar het buitenland, controleer dan ook vooraf de roaminginstellingen van je toestel. Zodra het vliegtuig is geland, kan je smartphone automatisch verbinding maken met een buitenlands mobiel netwerk. Afhankelijk van je abonnement kunnen daar kosten aan verbonden zijn.

Standpunt van HCC

HCC vindt het belangrijk dat technologische regels gebaseerd zijn op actuele feiten en niet uitsluitend op traditie. Tegelijkertijd geldt in de luchtvaart dat veiligheid altijd voorop staat. Wanneer een eenvoudige maatregel als het inschakelen van de vliegtuigstand mogelijke risico's beperkt en bovendien storingen op mobiele netwerken voorkomt, is daar weinig bezwaar tegen.

Daarnaast pleit HCC voor duidelijke communicatie richting reizigers. Veel mensen denken nog altijd dat een smartphone een vliegtuig direct uit de lucht kan laten vallen wanneer de vliegtuigstand niet wordt ingeschakeld. Dat beeld klopt niet. De werkelijkheid is veel genuanceerder: moderne vliegtuigen zijn zeer goed beschermd, maar de vliegtuigstand blijft een logische en praktische afspraak die bijdraagt aan een veilige en ordelijke vlucht.

Voor HCC-leden is dit opnieuw een mooi voorbeeld dat techniek vaak complexer is dan de populaire verhalen doen vermoeden. Juist daarom blijft HCC actuele technologische ontwikkelingen volgen en uitleggen, zodat consumenten goed geïnformeerde keuzes kunnen maken.