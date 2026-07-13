Vlieg mee met HCC!flightsimulator: altijd een afdeling bij jou in de buurt

Droom je ervan om zelf achter de stuurknuppel van een Boeing 737, Airbus A320 of een historische Spitfire plaats te nemen? Of vlieg je al jaren met Microsoft Flight Simulator, X-Plane of een andere flightsimulator en wil je jouw hobby delen met andere enthousiaste simpiloten? Dan ben je bij HCC!flightsimulator aan het juiste adres.

Binnen HCC!flightsimulator draait alles om het samen beleven van de fascinerende wereld van de virtuele luchtvaart. Van beginners die hun eerste vlucht maken tot zeer ervaren simpiloten met een complete cockpitopstelling thuis: iedereen is welkom.

Ontmoet andere flightsimliefhebbers

Hoewel flightsimulatoren vaak thuis achter de computer worden gebruikt, blijkt in de praktijk dat veel leden het vooral leuk vinden om ervaringen uit te wisselen met andere liefhebbers. Tijdens de bijeenkomsten van HCC!Flightsimulator kun je kennismaken met nieuwe simulatoren, handige hardware, interessante software, realistische cockpitopstellingen en de nieuwste ontwikkelingen binnen de flightsimwereld.

Daarnaast is er volop gelegenheid om vragen te stellen, tips uit te wisselen en inspiratie op te doen voor je eigen simulator. Of je nu net begint of al jarenlang vliegt, er is altijd iets nieuws te ontdekken.

Afdelingen door heel Nederland

HCC!flightsimulator beschikt over verschillende regionale afdelingen die verspreid over Nederland activiteiten organiseren. Hierdoor is er vrijwel altijd een locatie in de buurt waar je andere flightsimliefhebbers kunt ontmoeten.

Momenteel zijn de volgende afdelingen actief:

HCC!Eindhoven (Touch and Go)

FSFryslan – HCC!Fryslan (Leeuwarden)

FS Haaglanden (HCC Den Haag en HCC Voorburg)

FS Groep NHN (Schagen)

FS Rijnmond (HCC Capelle aan den IJssel)

FS Utrecht (Houten)

FlightSim Zeeland (HCC Zeeland, Heer Arendskerke)



Iedere afdeling geeft op haar eigen manier invulling aan de bijeenkomsten, maar overal staan gezelligheid, kennisdeling en de gezamenlijke passie voor de luchtvaart centraal.

Benieuwd welke afdeling het dichtst bij jou in de buurt actief is? Kijk dan op:

https://flightsimulator.hcc.nl/artikelen/hcc-flightsimulator-afdelingen

Landelijke bijeenkomsten in Almere

Naast de regionale activiteiten organiseert het bestuur van HCC!flightsimulator iedere maand een landelijke bijeenkomst in Almere. Tijdens deze bijeenkomsten komen leden uit het hele land samen om demonstraties te bekijken, ervaringen uit te wisselen, nieuwe ontwikkelingen te bespreken en natuurlijk volop over flightsimulation te praten.

Deze bijeenkomsten zijn een uitstekende gelegenheid om andere leden te ontmoeten en je verder te verdiepen in deze veelzijdige hobby. De data van de bijeenkomsten zijn te vinden in de HCC-agenda.

Voor beginners én ervaren simpiloten

Je hoeft zeker geen ervaren piloot of computerexpert te zijn om mee te doen. Ook wanneer je net begint met Microsoft Flight Simulator, X-Plane of een andere simulator ben je van harte welkom. De vrijwilligers van HCC!flightsimulator helpen je graag op weg met praktische tips over hardware, software, instellingen, vluchtplanning en realistisch vliegen.

Heb je juist veel ervaring? Dan kun je jouw kennis delen met andere leden en kennismaken met de nieuwste technieken en toepassingen binnen de flightsimwereld.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Ben je geïnteresseerd in luchtvaart, techniek of simulatie? Dan biedt HCC!flightsimulator een uitstekende mogelijkheid om je hobby samen met anderen te beleven. Door deel te nemen aan een regionale of landelijke bijeenkomst vergroot je niet alleen je kennis, maar ontmoet je ook enthousiaste HCC-leden die dezelfde passie delen. Of je nu af en toe een recreatieve vlucht maakt of thuis een complete cockpit hebt gebouwd: bij HCC!Flightsimulator ben je van harte welkom.