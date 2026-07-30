Van stoommachine tot kunstmatige intelligentie: waarom grote technologische revoluties altijd hetzelfde patroon volgen

In de nieuwe achtergrondserie op de website van HCC!ai kijken we terug én vooruit. We onderzoeken waarom sommige uitvindingen uitgroeien tot maatschappelijke revoluties, waarom infrastructuur daarbij zo belangrijk is en waarom kunstmatige intelligentie mogelijk meer betekent dan alleen een nieuwe generatie software.

Kunstmatige intelligentie is overal. Nieuwe AI-systemen verschijnen in hoog tempo, bedrijven onderzoeken hoe ze de technologie kunnen inzetten en steeds meer mensen gebruiken dagelijks hulpmiddelen die teksten schrijven, beelden maken of informatie analyseren. Maar hoewel de ontwikkelingen razendsnel lijken te gaan, is AI niet de eerste technologie die grote veranderingen belooft. De geschiedenis laat namelijk een opvallend patroon zien. De stoommachine, elektriciteit, de computer en internet veranderden de wereld ingrijpend. Toch gebeurde dat niet op het moment dat de technologie werd uitgevonden. De grootste veranderingen ontstonden pas later, toen complete infrastructuren werden gebouwd, nieuwe manieren van werken ontstonden en mensen leerden omgaan met de nieuwe mogelijkheden. Misschien staan we met kunstmatige intelligentie opnieuw aan het begin van zo'n periode.

De uitvinding is niet de revolutie

Wanneer we terugkijken op technologische geschiedenis, richten we ons vaak op de uitvinders en hun doorbraken. James Watt verbeterde de stoommachine. Thomas Edison bracht elektriciteit naar de huiskamer. De eerste computers maakten ingewikkelde berekeningen mogelijk. Internet verbond de wereld Maar achter iedere grote technologische verandering zat een veel groter verhaal.

Een stoommachine veranderde de samenleving niet alleen omdat hij kon werken. Er waren spoorwegen nodig, fabrieken, nieuwe logistieke systemen en miljoenen mensen die leerden werken in een industriële omgeving. Elektriciteit werd pas echt revolutionair toen hele steden werden voorzien van elektriciteitsnetten en bedrijven hun manier van produceren opnieuw gingen ontwerpen. Computers kregen pas maatschappelijke betekenis toen software, netwerken en gebruikers samen een digitale samenleving vormden. De technologie zelf was slechts het begin.

AI lijkt meer op elektriciteit dan op een computerprogramma

Ook bij kunstmatige intelligentie kijken we vaak naar de zichtbare kant. Naar chatbots, slimme assistenten en systemen die afbeeldingen of teksten kunnen maken. Maar achter die toepassingen ontstaat een veel grotere ontwikkeling.

Over de hele wereld worden enorme datacenters gebouwd. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe generaties computerchips. Energiebedrijven onderzoeken hoe zij kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit. Nieuwe verbindingen en infrastructuren worden aangelegd om de digitale economie verder uit te breiden.

AI is daardoor misschien niet alleen een nieuwe softwareontwikkeling. Het kan het begin zijn van een nieuwe infrastructuurrevolutie.

Iedere technologische revolutie verandert uiteindelijk de mens

De geschiedenis leert nog iets anders. Technologie verandert niet alleen onze apparaten, maar ook ons gedrag. De auto veranderde niet alleen vervoer, maar ook waar mensen wonen en werken. Internet veranderde niet alleen communicatie, maar ook hoe we informatie zoeken en delen. Smartphones veranderden niet alleen telefoongesprekken, maar maakten digitale diensten onderdeel van vrijwel ieder moment van de dag.

Kunstmatige intelligentie raakt misschien een nog dieper niveau. Voor het eerst ontwikkelen we systemen die niet alleen onze fysieke mogelijkheden vergroten, maar ook helpen bij taken die we lange tijd als typisch menselijk zagen: schrijven, analyseren, ontwerpen en redeneren.

Dat roept nieuwe vragen op. Hoe verandert ons werk? Welke vaardigheden worden belangrijker? Hoe zorgen we ervoor dat mensen de technologie begrijpen en niet alleen gebruiken?

De rol van de gebruiker wordt belangrijker

Juist daar ligt een belangrijke rol voor gebruikers. Nieuwe technologie wordt pas succesvol wanneer mensen begrijpen wat ze ermee kunnen doen, maar ook waar de grenzen liggen. Dat gold voor de eerste computers, voor internet en nu opnieuw voor kunstmatige intelligentie.

Kennis en ervaring zijn daarom minstens zo belangrijk als de technologie zelf. Dat is ook de reden waarom HCC deze ontwikkeling volgt. Al sinds de opkomst van de personal computer helpt HCC mensen om technologie beter te begrijpen, ermee te experimenteren en kennis met elkaar te delen. De vraag is niet alleen wat AI kan. De vraag is wat wij ermee willen doen.

Achtergrondserie



De komende weken verschijnt er elke woensdag een nieuwe aflevering uit deze achtergrondserie op de website van HCC!ai.