Van marktleider tot failliet: Monsterboard Nederland ten onder

Het faillissement van Monsterboard Nederland, ooit de meest toonaangevende vacaturesite, markeert het einde van een tijdperk. Wat in de jaren ’90 begon als een revolutionaire stap, vacatures niet langer alleen in kranten en tijdschriften, maar online, eindigt ruim dertig jaar later in een faillissementsverslag. Voor veel internetgebruikers van het eerste uur is het een herkenbaar verhaal: een pionier die door nieuwe technologie en veranderende marktdynamiek langzaam zijn positie verliest.

Een pionier in online vacatures

Monsterboard werd in 1994 opgericht door de Amerikaanse ondernemer Jeff Taylor. In een tijd dat sollicitanten nog door dikke zaterdagedities van kranten bladerden, bracht Monsterboard vacatures naar het internet. Dat was destijds een radicale vernieuwing. De Nederlandse vestiging ging in 1998 van start en groeide al snel uit tot een begrip. Rond 2006 was Monster (zoals het bedrijf zich toen noemde) uitgegroeid tot de grootste vacaturesite ter wereld, met een omzet van meer dan 1 miljard dollar en een notering aan de New York Stock Exchange. Het leek alsof het bedrijf niet meer te stoppen was.

Het verval zet in

Na 2010 kantelde het beeld. Concurrenten als Indeed en LinkedIn wonnen terrein, terwijl mislukte overnames en strategische keuzes Monster verzwakten. Ondanks een indrukwekkend marketingbudget en wereldwijde naamsbekendheid wist eigenaar Randstad de neergaande lijn niet te keren. “Ik hoorde mooie verhalen, maar Randstad heeft er niets mee gedaan”, zegt marktkenner Marc Drees. Het resultaat: jaren van krimp en een langzaam wegslijpende marktpositie.

Fusie als laatste redmiddel

In de zomer van 2023 probeerde Randstad nog een reddingspoging door Monster te laten fuseren met de Amerikaanse sectorgenoot CareerBuilder. Samen zouden de bedrijven meer schaal en slagkracht krijgen. Het idee was aantrekkelijk, maar in de praktijk bleek het weinig meer dan uitstel van executie. Binnen een jaar vroeg de combinatie uitstel van betaling aan, onderdelen werden verkocht of geliquideerd en investeerders haakten af. Het faillissement van de Nederlandse vennootschap werd daarmee onafwendbaar.

Failliet in Nederland

Curator Margreet van Bommel bevestigde tegenover RTL Z dat het faillissement alleen de Nederlandse tak betreft. De werknemers waren al vóór het bankroet vertrokken met een vertrekregeling. Uit de jaarrekening blijkt dat er eind 2023 nog ruim 4 miljoen euro eigen vermogen in de boeken stond. Dat onderstreept hoe hard de neergang ging. Opmerkelijk genoeg is de Nederlandse website van Monsterboard nog wel online, maar de oorspronkelijke vacaturesite is inmiddels veranderd in een platform waar gebruikers hun cv kunnen opstellen en verbeteren. Van de ooit dominante positie is daarmee weinig meer over.

Een einde met weemoed

Randstad legt de schuld bij de moeilijke economische omstandigheden in 2023 en 2024. Maar voor velen blijft het beeld hangen van een uniek bedrijf met een sterke merknaam en een charismatische oprichter dat langzaam uit de vingers glipte. “Er was veel liefde voor het bedrijf. En nu dus veel verdriet”, aldus Drees. Monsterboard was ooit hét symbool van de digitale omslag in de arbeidsbemiddeling. Het faillissement in Nederland laat zien dat zelfs marktleiders niet immuun zijn voor veranderende trends, felle concurrentie en gemiste kansen. Voor beleggers én ondernemers blijft het een harde les: succes is nooit vanzelfsprekend.