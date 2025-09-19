Trap niet in dit nepbericht!

Cybercriminelen proberen opnieuw consumenten te misleiden met een valse winactie. Dit keer lijkt het alsof supermarktketen Jumbo jou een bedrag van €250 heeft overgemaakt of een cadeaukaart ter waarde van dat bedrag klaar heeft staan. De truc is simpel: je wordt via een overtuigend ogende e-mail of sms naar een nepwebsite geleid, waar je zogenaamd je prijs kunt claimen. In werkelijkheid beland je in de val van oplichters.

Hoe werkt deze oplichting?

De mail lijkt vaak verrassend echt: een herkenbaar Jumbo-logo, een aantrekkelijk aanbod (“claim hier je cadeaukaart van €250”), en een duidelijke link. Maar wie goed kijkt, ziet al snel dat er iets niet klopt. De afzender is bijvoorbeeld ‘newsletters.Za@cityguide.wesh.com’, wat natuurlijk niets met Jumbo te maken heeft.

Door op de link te klikken, loop je het risico dat je persoonlijke gegevens worden buitgemaakt. In sommige gevallen wordt je computer besmet met malware of zelfs volledig geblokkeerd, waarna losgeld wordt gevraagd om weer toegang te krijgen. Ook gebeurt het dat er dure sms-abonnementen worden afgesloten zodra je je telefoonnummer invult.

Jumbo waarschuwt zelf ook

Op haar website en sociale mediakanalen benadrukt Jumbo dat dit soort berichten niets met het bedrijf te maken hebben. “In de berichten worden vaak waardebonnen ter waarde van €100, €250, €500 of zelfs €1000 aangeboden. Trap hier niet in, het gaat om oplichterij!”, aldus de supermarktketen.

Echte acties van Jumbo zijn altijd te vinden via hun officiële kanalen:

De officiële website met adressen die beginnen met www.jumbo.com

De officiële Facebookpagina van Jumbo.

Nooit via WhatsApp of losse sms-berichten.

TIPS VOOR HCC-LEDEN

Controleer altijd de afzender : een vreemd of onbekend mailadres is een rode vlag.

: een vreemd of onbekend mailadres is een rode vlag. Klik nooit zomaar op links : open liever handmatig de officiële Jumbo-site om te controleren of een actie echt bestaat.

: open liever handmatig de officiële Jumbo-site om te controleren of een actie echt bestaat. Geef geen persoonlijke gegevens : namen, adressen en telefoonnummers zijn goud waard voor criminelen.

: namen, adressen en telefoonnummers zijn goud waard voor criminelen. Gebruik een spamfilter en antivirussoftware : die blokkeren vaak al veel verdachte berichten.

: die blokkeren vaak al veel verdachte berichten. Twijfel? Vraag het na: check altijd via de officiële klantenservice of een actie klopt.

Conclusie

Cybercriminelen spelen slim in op de huidige hoge boodschappenprijzen om consumenten te verleiden met valse cadeaubonnen. Laat je niet foppen: echte acties van Jumbo lopen uitsluitend via hun officiële kanalen. Wees alert, want wie in de val trapt, kan veel meer verliezen dan alleen €250 aan boodschappen.