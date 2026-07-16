Tienduizenden Nederlandse kampeerders getroffen door datalek: let op voor overtuigende phishingmails

Wie deze zomer een camping heeft geboekt in Frankrijk, Spanje, Italië of een ander Europees vakantieland doet er verstandig aan extra alert te zijn. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat een groot datalek bij het Franse campingboekingssysteem Secureholiday heeft geleid tot het uitlekken van gegevens van maar liefst 41.577 Nederlandse campingreserveringen.

Het gaat om het boekingssysteem Secureholiday, dat door ongeveer 500 campings in Europa wordt gebruikt. Het Franse moederbedrijf Ctoutvert heeft bevestigd dat cybercriminelen eind februari hebben ingebroken in het systeem. Daarbij zijn onder meer namen, e-mailadressen, reisbestemmingen, boekingsdata en betaalde bedragen buitgemaakt. Volgens het bedrijf werd het beveiligingslek dezelfde dag nog gedicht, maar toen waren de gegevens al gestolen.

Waarom deze hack extra gevaarlijk is

Normaal gesproken zijn phishingmails vaak nog te herkennen aan algemene teksten of onjuiste gegevens. Bij deze aanval beschikken criminelen echter over echte reserveringsinformatie. Daardoor kunnen zij berichten versturen die vrijwel niet van echte communicatie van de camping zijn te onderscheiden.

In mei en juni ontvingen veel kampeerders e-mails die ogenschijnlijk afkomstig waren van hun camping. In de berichten stonden de juiste naam, camping, aankomst- en vertrekdatum en soms zelfs het reeds betaalde bedrag vermeld. Vervolgens werd gevraagd om een aanvullende betaling of om creditcardgegevens te bevestigen. Juist doordat de informatie klopte, trapten sommige vakantiegangers bijna in de val.

Welke gegevens zijn mogelijk buitgemaakt?

Volgens Ctoutvert zijn onder andere de volgende gegevens gestolen:

* naam;

* e-mailadres;

* camping en vakantiebestemming;

* aankomst- en vertrekdatum;

* reserveringsnummer;

* betaalde bedragen.



Voor zover bekend zijn geen volledige betaalkaartgegevens buitgemaakt. Dat betekent echter niet dat het risico beperkt is. Met deze informatie kunnen cybercriminelen zeer geloofwaardige phishingaanvallen uitvoeren.

Hoe herken je een nepbericht?

Wees extra voorzichtig wanneer je:

* wordt gevraagd opnieuw te betalen voor een reeds bevestigde reservering;

* een e-mail ontvangt met een link naar een onbekende betaalpagina;

* wordt gevraagd je creditcardgegevens opnieuw in te voeren;

* onder tijdsdruk wordt gezet met teksten als "betaal vandaag om annulering te voorkomen";

* een afwijkend e-mailadres van de afzender ziet.



Twijfel je? Klik dan niet op links in de e-mail, maar neem rechtstreeks contact op met de camping via het bekende telefoonnummer of de officiële website.

Wat kun je doen?

Heb je dit jaar een camping geboekt via een camping die Secureholiday gebruikt? Dan is het verstandig om:

* extra alert te zijn op e-mails over je reservering;

* nooit via een ontvangen link opnieuw te betalen;

* je creditcard- en bankafschriften goed te controleren;

* waar mogelijk tweefactorauthenticatie (2FA) te gebruiken voor je belangrijke accounts;

* verdachte berichten direct te verwijderen of te melden.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Deze gebeurtenis laat opnieuw zien dat een datalek niet alleen gevolgen heeft voor de organisatie die wordt gehackt, maar vooral voor de klanten. Criminelen gebruiken gestolen gegevens steeds slimmer om vertrouwen te wekken. Een e-mail met jouw naam, de juiste camping en exacte reisdata lijkt immers betrouwbaar, terwijl het toch om oplichting kan gaan.

Juist in de vakantieperiode, wanneer veel mensen onderweg zijn en snel nog "even" een betaling willen regelen, is de kans groter dat iemand op een frauduleuze link klikt. Neem daarom altijd even de tijd om een bericht kritisch te bekijken voordat je actie onderneemt.

Standpunt van HCC

HCC adviseert leden om iedere onverwachte betaalverzoek over een vakantieboeking met grote voorzichtigheid te behandelen. Vertrouw niet uitsluitend op de inhoud van een e-mail, ook niet wanneer daarin persoonlijke gegevens of correcte boekingsinformatie staan vermeld. Cybercriminelen beschikken steeds vaker over echte gegevens uit datalekken en kunnen daardoor bijzonder overtuigende phishingmails opstellen.

Controleer betalingen altijd via de officiële website van de camping of neem rechtstreeks contact op met de camping voordat je persoonlijke of financiële gegevens verstrekt. Een paar minuten extra controleren kan veel financiële en persoonlijke ellende voorkomen.