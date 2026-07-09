Thunderbird gebruiken: zo beheer je al je e-mail overzichtelijk op één plek

Wie meerdere e-mailadressen gebruikt, kent het probleem waarschijnlijk: voor het ene account moet je naar Gmail, voor een ander naar Outlook en voor een derde naar de webmail van je internetprovider. Dat kan overzichtelijker. Met Thunderbird beheer je meerdere e-mailaccounts vanuit één programma op je computer.

Thunderbird is een gratis en veelzijdig e-mailprogramma waarmee je berichten kunt ontvangen, versturen en organiseren. Het programma ondersteunt uiteenlopende e-maildiensten en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor Gmail, Outlook.com, Hotmail, Live en e-mailaccounts van internetproviders. Ook andere e-mailaccounts kunnen doorgaans worden toegevoegd wanneer de juiste instellingen beschikbaar zijn.

Wat is Thunderbird?

Thunderbird is een zelfstandig e-mailprogramma dat je op de computer installeert. Het programma komt voort uit dezelfde open-sourcegemeenschap rond Mozilla die ook bekend is van de Firefox-browser.

Het grote voordeel is dat je niet voor ieder e-mailadres afzonderlijk een website hoeft te openen. Heb je bijvoorbeeld een privé-adres, een tweede e-mailadres en daarnaast nog een account van een provider of organisatie, dan kunnen deze in veel gevallen naast elkaar in Thunderbird worden beheerd.

Links in het programma zie je de verschillende accounts en bijbehorende mappen, zoals:

* Postvak IN;

* Verzonden;

* Concepten;

* Prullenbak;

* Zelf aangemaakte mappen.



Daardoor heb je vanuit één omgeving toegang tot meerdere mailboxen.

Eerst Thunderbird installeren

Thunderbird moet eerst op de computer worden geïnstalleerd. Download het programma bij voorkeur uitsluitend via de officiële website van Thunderbird. Daarmee verklein je het risico dat je per ongeluk een aangepaste of ongewenste versie via een dubieuze downloadsite binnenhaalt.

Na het downloaden start je het installatiebestand. Voor de meeste gebruikers is de standaardinstallatie de beste keuze. De installatieprocedure leidt je vervolgens door de benodigde stappen. Na installatie kan Thunderbird vragen of je het programma als standaardtoepassing voor e-mail wilt gebruiken. Dat is niet verplicht. Wie eerst rustig wil testen, kan Thunderbird gebruiken zonder het direct als standaardmailprogramma in te stellen.

Een bestaand e-mailadres toevoegen

Na de installatie kun je een bestaand e-mailaccount toevoegen. Meestal vraagt Thunderbird om:

* je naam;

* je volledige e-mailadres;

* het wachtwoord van het account.



Vervolgens probeert Thunderbird automatisch de juiste serverinstellingen te vinden.

Bij bekende diensten lukt dat vaak zonder dat je zelf ingewikkelde technische gegevens hoeft in te voeren. Gebruik je een Google- of Microsoft-account, dan kan een apart inlogvenster van de betreffende dienst verschijnen. Je volgt dan de stappen op het scherm en geeft Thunderbird toestemming om met het e-mailaccount te werken.

Kies bij voorkeur IMAP

Bij het instellen van een account kom je vaak de term IMAP tegen. Voor de meeste gebruikers is dit de verstandigste keuze. Bij IMAP blijven berichten in beginsel gesynchroniseerd met de mailserver. Dat betekent dat je dezelfde mailbox op meerdere apparaten kunt gebruiken. Lees je bijvoorbeeld een bericht op de computer en verplaats je het naar een map, dan wordt die wijziging doorgaans ook zichtbaar op je smartphone of tablet.

Dat is vooral praktisch voor mensen die hun e-mail gebruiken op:

* computer;

* laptop;

* smartphone;

* tablet;

* webmail.



Een oudere methode is POP. Daarbij worden berichten traditioneel vaker lokaal opgehaald. Voor modern gebruik op meerdere apparaten is IMAP meestal handiger.

Meerdere e-mailaccounts naast elkaar

Een sterk punt van Thunderbird is dat je meerdere accounts kunt toevoegen. Stel dat je beschikt over:

* een Gmail-adres;

* een Outlook-adres;

* een e-mailadres van je internetprovider;

* en ander persoonlijk of verenigingsadres.

Dan hoef je niet voortdurend tussen verschillende websites te wisselen. De accounts kunnen naast elkaar in Thunderbird worden weergegeven.

Dat maakt Thunderbird interessant voor mensen die door de jaren heen meerdere e-mailadressen hebben verzameld en deze nog steeds actief gebruiken.

E-mail ophalen

Thunderbird controleert normaal gesproken automatisch op nieuwe berichten. Je kunt ook handmatig nieuwe e-mail ophalen. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je een belangrijk bericht verwacht en direct wilt controleren of het al is binnengekomen. Bij meerdere accounts kan Thunderbird de verschillende mailboxen bijwerken, zodat nieuwe berichten zichtbaar worden.

Een nieuw bericht versturen

Een e-mail versturen werkt op een vertrouwde manier. Je kiest eerst het account waarmee je wilt verzenden en maakt vervolgens een nieuw bericht. Daarbij vul je onder meer in:

* het adres van de ontvanger;

* het onderwerp;

* de tekst van het bericht.



Daarna klik je op verzenden.

Heb je meerdere accounts ingesteld, let dan goed op vanaf welk e-mailadres je het bericht verstuurt. Een privébericht per ongeluk vanaf een zakelijk of verenigingsaccount verzenden is snel gebeurd.

Let op met wachtwoorden

Thunderbird kan wachtwoorden onthouden. Dat is praktisch, omdat je dan niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen.

Maar gemak heeft ook een keerzijde. Wanneer iemand toegang krijgt tot een onbeveiligde computer waarop Thunderbird is ingesteld, kan die persoon mogelijk ook e-mail lezen. HCC adviseert daarom:

* beveilig de computer met een sterk wachtwoord of pincode;

* vergrendel het scherm wanneer je wegloopt;

* gebruik waar mogelijk multifactorauthenticatie;

* installeer beveiligingsupdates tijdig;

* deel het computeraccount niet zomaar met anderen.



Handig bij overstappen van mailprogramma

Thunderbird kan ook interessant zijn voor mensen die niet langer tevreden zijn met hun huidige mailprogramma of die liever minder afhankelijk zijn van één grote technologieaanbieder. Het programma is open source en breed inzetbaar. Daardoor past Thunderbird goed bij gebruikers die meer keuzevrijheid willen en verschillende e-maildiensten vanuit één toepassing willen beheren.

Dat betekent overigens niet dat Thunderbird voor iedereen automatisch de beste oplossing is. Wie volledig tevreden is met webmail of met een bestaand mailprogramma hoeft niet noodzakelijk over te stappen. Het belangrijkste is dat het gekozen programma past bij de eigen wensen en technische mogelijkheden.

Ook interessant voor HCC-leden

Voor HCC-leden kan Thunderbird een praktische keuze zijn, zeker wanneer meerdere e-mailaccounts naast elkaar worden gebruikt. Eén programma voor verschillende mailboxen kan het dagelijkse e-mailbeheer aanzienlijk overzichtelijker maken.

Wie technische problemen ondervindt bij het instellen van e-mail, kan daarnaast gebruikmaken van de ondersteuning binnen HCC. Zorg daarbij dat je nooit zomaar wachtwoorden per e-mail verstuurt of aan onbekenden doorgeeft.

Standpunt van HCC

HCC vindt het belangrijk dat computergebruikers daadwerkelijk keuzevrijheid houden in de software die zij gebruiken. E-mail is een essentiële digitale voorziening en gebruikers zouden niet onnodig afhankelijk moeten zijn van één leverancier of één gesloten ecosysteem.

Thunderbird laat zien dat een volwassen open-sourceprogramma een serieus alternatief kan bieden voor commerciële mailprogramma’s en uitsluitend browsergebaseerde oplossingen. Vooral de mogelijkheid om verschillende accounts en aanbieders in één omgeving samen te brengen, is voor veel gebruikers aantrekkelijk.

Tegelijkertijd benadrukt HCC dat overstappen altijd zorgvuldig moet gebeuren. Controleer vooraf of je e-mailprovider IMAP ondersteunt, zorg dat je de juiste accountgegevens beschikbaar hebt en verwijder een bestaand mailprogramma niet voordat je zeker weet dat het nieuwe programma correct werkt.

Ons advies: wie meerdere e-mailaccounts gebruikt of op zoek is naar een onafhankelijker mailprogramma, doet er goed aan Thunderbird eens rustig uit te proberen. Je hoeft daarvoor niet direct afscheid te nemen van je huidige oplossing. Eerst testen en vergelijken is vaak de verstandigste aanpak.