Technologie onder druk: hoe AI zorgt voor hogere prijzen van consumentenelektronica

De kans is groot dat je het al hebt gezien in het nieuws: smartphones, spelcomputers en andere elektronische apparaten worden de komende jaren steeds duurder. De belangrijkste oorzaak is een nieuw en hardnekkig chiptekort. In dit artikel leggen we uit wat er precies speelt, wat kunstmatige intelligentie (AI) hiermee te maken heeft en wat HCC-leden hier in de praktijk van gaan merken.

Wat ga je daarvan merken?

De meest directe consequentie is prijsstijging. Smartphones, spelcomputers, pc’s en laptops worden duurder, en dat geldt waarschijnlijk ook voor smartwatches, slimme televisies en moderne auto’s. De eerste effecten zijn in 2026 al merkbaar, maar veel analisten verwachten dat dit tekort meerdere jaren kan aanhouden.

Daarnaast kan het leiden tot vertragingen bij nieuwe producten. Zo doen er al geruchten de ronde dat de introductie van een volgende generatie spelconsoles, zoals een mogelijke PlayStation 6, kan worden uitgesteld omdat fabrikanten simpelweg niet genoeg chips kunnen inkopen.

Wat kan ik zelf doen?

Een verstandige strategie is om langer met bestaande apparaten te doen. Vaak is vervanging niet direct nodig. Een smartphone kan bijvoorbeeld nog jaren mee na het vervangen van de batterij. Ook softwarematig valt er vaak winst te behalen door opschonen, updates en slimmer gebruik.

Twijfel je al langer over de aanschaf van een spelconsole, dan kan het juist verstandig zijn om niet te lang te wachten. Spelcomputers worden tegenwoordig zelden goedkoper en een opvolger laat mogelijk nog jaren op zich wachten.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden betekent deze ontwikkeling vooral dat bewust omgaan met technologie belangrijker wordt. Goed onderhoud, verstandig upgraden en kritisch kijken naar de noodzaak van nieuwe aankopen loont meer dan ooit. Binnen HCC is veel kennis beschikbaar over het verlengen van de levensduur van apparaten, het vervangen van onderdelen en het maken van slimme keuzes bij aanschaf.

Daarnaast onderstreept dit chiptekort hoe sterk technologische ontwikkelingen met elkaar verweven zijn. De opkomst van AI heeft directe gevolgen voor de beschikbaarheid en prijs van alledaagse apparatuur. Juist daar ligt een belangrijke rol voor HCC: leden helpen deze ontwikkelingen te begrijpen en er verstandig mee om te gaan.

Wat doet Samsung?

Samsung speelt een bijzondere dubbelrol. Het bedrijf produceert zowel geheugenchips voor AI-bedrijven als smartphones en andere consumentenproducten die diezelfde chips nodig hebben. Daarmee draagt Samsung deels bij aan het tekort waar het zelf last van heeft.

Er gaan geruchten dat Samsung de prijzen van zijn komende smartphones niet fors verhoogt om concurrerend te blijven ten opzichte van Apple. De winst per toestel zou dan lager zijn, maar dat kan worden opgevangen door de hoge opbrengsten uit de verkoop van AI-chips. Wel wordt verwacht dat extra’s zoals royale pre-order-bonussen, bijvoorbeeld het gratis verdubbelen van opslagruimte, minder vanzelfsprekend worden bij nieuwe modellen.

De komende jaren beloven technologisch interessant te worden, maar ook duurder. Door kennis te delen en bewuste keuzes te maken, kunnen HCC-leden daar beter op inspelen.