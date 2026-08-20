TalkRadio maakt gesproken reacties onderdeel van het nieuws

TalkRadio introduceert Let’s Talk, een nieuwe manier waarop luisteraars en lezers met hun stem kunnen reageren op actuele onderwerpen. Met behulp van AI-technologie worden de gesproken reacties automatisch verwerkt, zodat ze onderdeel kunnen worden van nieuwsartikelen en uitzendingen.

Inspreken

Met de nieuwe Let’s Talk-functie kunnen gebruikers via een rode knop een korte audioreactie inspreken. De bijdrage wordt automatisch omgezet in tekst. De redactie kan de reacties vervolgens bekijken, beluisteren en selecteren voor gebruik in een artikel of audio-item. Daarmee combineert TalkRadio menselijke bijdragen met AI-technologie in het journalistieke proces.

De reacties kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Zo kan de redactie meerdere bijdragen samenbrengen, opvallende meningen uitlichten of geselecteerde audiofragmenten verwerken in een nieuwsbericht of uitzending. Ook kunnen de fragmenten via sociale media worden gedeeld.

Volgens TalkRadio verandert daarmee ook de rol van de traditionele reactie op nieuws. In plaats van alleen een reactie onder een artikel te plaatsen, kunnen gebruikers hun mening rechtstreeks inspreken. De technologie maakt het mogelijk om ook grote aantallen gesproken reacties automatisch te transcriberen en voor de redactie overzichtelijk te maken.

Experts

Let’s Talk is niet alleen bedoeld voor het publiek. TalkRadio wil de functie ook gebruiken voor expertpanels. Deskundigen kunnen worden uitgenodigd om kort te reageren op actuele ontwikkelingen of journalistieke vragen. Hun bijdragen kunnen vervolgens worden gecombineerd met het nieuws.

Een voordeel daarvan is dat verschillende deskundige perspectieven relatief snel aan een nieuwsverhaal kunnen worden toegevoegd, zonder dat daarvoor altijd een uitgebreid interview of studiogesprek nodig is. TalkRadio geeft als voorbeeld een toepassing met media-expert Victor Vlam, waarbij met de tool automatisch een artikel en audio-item zijn gemaakt.

Journalist

Hoewel AI een belangrijke rol speelt bij de verwerking van de reacties, blijft de journalist verantwoordelijk voor de selectie en uiteindelijke verwerking ervan. De redactie bepaalt dus welke bijdragen in een artikel of uitzending terechtkomen.

Daarmee is Let’s Talk meer dan een nieuwe manier om reacties te verzamelen. TalkRadio probeert gesproken bijdragen daadwerkelijk onderdeel te maken van de nieuwsproductie. Het initiatief past bij de gedachte achter de naam TalkRadio: niet alleen nieuws brengen, maar ook daadwerkelijk het gesprek aangaan met luisteraars en lezers.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden laat Let’s Talk zien hoe AI steeds verder doordringt in de journalistiek en in de manier waarop mensen online met nieuws omgaan. Spraakherkenning maakt het eenvoudiger om grote hoeveelheden gesproken reacties te verwerken. Tegelijkertijd blijft menselijke redactionele controle belangrijk om te bepalen welke bijdragen relevant en betrouwbaar zijn.

Standpunt van HCC

HCC vindt het positief dat nieuwe technologie wordt ingezet om mensen op een laagdrempelige manier bij nieuws en actualiteit te betrekken. Daarbij is het wel belangrijk dat duidelijk blijft wanneer AI wordt gebruikt en hoe ingesproken bijdragen worden verwerkt. Gebruikers moeten bovendien weten wat er met hun stem en de automatische transcriptie gebeurt voordat zij een reactie insturen.