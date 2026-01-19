Succesvolle HCC!linux dag in Assen groot succes!

Zaterdag 17 januari 2026 vond in Assen een bijeenkomst plaats rond Linux Mint, dat door steeds meer computergebruikers wordt gezien als een aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk alternatief voor Windows. Deze dag kan zonder overdrijving als een groot succes worden bestempeld. De belangstelling was groot en de reacties van bezoekers waren zonder uitzondering positief.

Nieuwe locatie, volle zaal

De bijeenkomst vond plaats op een nieuwe locatie in Assen. Dat brengt altijd een zekere spanning met zich mee: is de ruimte geschikt, weten bezoekers de weg te vinden en is alles technisch goed ingericht? Die onzekerheid bleek gelukkig ongegrond. Al snel stroomden de bezoekers binnen en al vroeg op de dag zat de zaal volledig vol.

HCC-leden uit Assen en wijde omgeving, maar ook bezoekers van verder weg, hadden de weg naar deze Linux Mint-dag gevonden. Dat onderstreept de groeiende belangstelling voor Linux en open-source software binnen en buiten HCC.





Praktische hulp en tevreden bezoekers

Gedurende de hele dag was er volop gelegenheid om vragen te stellen en problemen voor te leggen. Bezoekers kwamen met laptops, USB-sticks en concrete wensen: overstappen van Windows naar Linux Mint, het installeren van software, het oplossen van technische knelpunten of simpelweg het beter leren kennen van Linux.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers werd iedereen geholpen. Er was tijd en aandacht voor elke vraag, van beginner tot gevorderde gebruiker. Het resultaat: veel opgeluchte gezichten, nieuwe inzichten en bezoekers die zichtbaar tevreden naar huis gingen.

Grote dank aan vrijwilligers en initiatiefnemer

Een belangrijk deel van het succes is te danken aan de vrijwilligers van HCC!linux, Hans Lunsing, Ton Valkenburgh, Ger Stok, Cees Heij en Peter de Bruin. Met kennis van zaken, rust en enthousiasme begeleidden zij de bezoekers en zorgden zij voor een prettige en toegankelijke sfeer. Hun inzet laat opnieuw zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor het functioneren en de kracht van HCC. Daarvoor past een groot woord van dank.

Ook gaat speciale dank uit naar Henk van Leersum, penningmeester van het HCC-Hoofdbestuur. Hij heeft deze dag mede opgestart en daarmee de basis gelegd voor een zeer geslaagde bijeenkomst.





Geïnteresseerd in Linux? Houd de agenda in de gaten

De Linux Mint-dag in Assen laat zien dat de belangstelling voor Linux onverminderd groot is en dat er veel behoefte bestaat aan praktische ondersteuning en kennisdeling. Overweeg je zelf de overstap naar Linux of wil je er gewoon meer over weten?

Houd dan de HCC-agenda goed in de gaten. Er komen regelmatig nieuwe bijeenkomsten en activiteiten aan waar je van harte welkom bent.