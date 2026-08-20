Startpage ingebouwd in Firefox voor Nederlandse gebruikers

Firefox-gebruikers in Nederland kunnen voortaan zonder extra installatie Startpage als zoekmachine kiezen. Mozilla heeft de privacygerichte zoekmachine toegevoegd aan Firefox 154. Ook gebruikers in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland krijgen de nieuwe optie, onze zuiderburen (België) nog niet.

Rechtstreeks beschikbaar

Startpage is vanaf Firefox 154 een ingebouwde zoekmachine op desktop in vijf Europese landen, waaronder Nederland. Gebruikers hoeven daarvoor niet langer een extensie te installeren of de zoekmachine handmatig toe te voegen. In de zoekinstellingen van Firefox kan Startpage eenvoudig worden geselecteerd als standaardzoekmachine.

De bestaande standaardinstelling van Firefox verandert overigens niet automatisch. Wie al een andere zoekmachine gebruikt, hoeft niets te doen. Mozilla benadrukt dat gebruikers zelf kunnen bepalen welke zoekmachine zij gebruiken.

Volgens Mozilla maken Firefox-gebruikers wereldwijd al meer dan een miljard keer per jaar gebruik van Startpage. Tot nu toe moest dat in Firefox worden ingesteld via bijvoorbeeld een extensie of een handmatige configuratie. Mozilla zegt dat de grote vraag vanuit de Firefox-gemeenschap aanleiding is geweest om Startpage rechtstreeks in de browser op te nemen.

Privacy

Startpage profileert zich als een zoekmachine waarbij privacy centraal staat. Volgens de aanbieder worden zoekopdrachten niet opgeslagen of aan gebruikers gekoppeld. De zoekresultaten worden bovendien niet gepersonaliseerd op basis van een gebruikersprofiel.

Een opvallend verschil met veel andere zoekmachines is volgens Mozilla dat Startpage geen AI-antwoorden boven de zoekresultaten plaatst. Mozilla noemt de dienst daarom een optie voor gebruikers die wel volledige zoekresultaten willen, maar geen gepersonaliseerde zoekervaring of AI-samenvattingen bovenaan de resultaten.

Startpage is gevestigd in Nederland en wordt door Mozilla omschreven als een Europese, privacygerichte zoekmachine. De introductie begint daarom in landen waar volgens Mozilla relatief veel belangstelling bestaat voor privacy.

Geen mobiele versie

De integratie geldt voorlopig alleen voor de desktopversie van Firefox. Mozilla zegt dat ondersteuning voor Android en iOS later volgt. Gebruikers van Firefox op smartphones kunnen Startpage overigens al handmatig als zoekmachine instellen.

Voor Nederlandse desktopgebruikers is de nieuwe optie dus direct beschikbaar zodra Firefox naar versie 154 is bijgewerkt. Wie Startpage als standaardzoekmachine wil gebruiken, kan dat aanpassen via de zoekinstellingen van Firefox.

Keuzevrijheid

Mozilla presenteert de integratie nadrukkelijk als een kwestie van keuzevrijheid. Volgens de browsermaker bepalen browsers en zoekmachines in toenemende mate hoe mensen het internet gebruiken. Firefox wil gebruikers daarom zelf laten bepalen welke zoekmachine hun zoekopdrachten verwerkt.

De komst van Startpage betekent daarmee niet dat Firefox afscheid neemt van bestaande zoekmachines. Het aanbod wordt juist uitgebreid met een extra optie die zich specifiek richt op privacy.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden die Firefox gebruiken en waarde hechten aan privacy is Startpage vanaf Firefox 154 gemakkelijker beschikbaar. Er is geen extensie of ingewikkelde handmatige configuratie meer nodig om de zoekmachine te gebruiken. Wie tevreden is met de huidige zoekmachine hoeft niets te veranderen.

Standpunt van HCC

HCC vindt het positief dat gebruikers meer keuze krijgen over welke zoekmachine zij gebruiken en hoe hun zoekgegevens worden verwerkt. Privacy en keuzevrijheid zijn belangrijke voorwaarden voor een open en toegankelijk internet. Tegelijkertijd blijft het verstandig om niet alleen af te gaan op de privacyclaims van een aanbieder, maar ook de privacyvoorwaarden en instellingen van de gebruikte diensten regelmatig te controleren.