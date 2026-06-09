Spotify opent deur voor AI-muziek: wat betekent dat voor luisteraars en artiesten?

Spotify zet een nieuwe stap in de wereld van kunstmatige intelligentie. De streamingdienst heeft een overeenkomst gesloten met Universal Music Group waarmee gebruikers in de toekomst mogelijk muziek kunnen remixen, nummers kunnen laten uitvoeren in een andere stijl of zelfs bekende stemmen kunnen gebruiken voor nieuwe versies van bestaande liedjes. Daarmee komt AI-muziek dichter bij het grote publiek dan ooit tevoren.

Van luisteren naar creëren

Tot nu toe gebruikten de meeste mensen Spotify vooral om muziek te ontdekken en te beluisteren. Met de nieuwe plannen lijkt Spotify ook een platform te willen worden waarop gebruikers zelf muziek kunnen aanpassen of genereren met behulp van AI.

Denk bijvoorbeeld aan een nummer dat wordt uitgevoerd in de stijl van een andere artiest, of een bestaande opname die automatisch wordt omgezet naar een ander genre. Hoe deze functies er precies uit gaan zien, is nog niet bekend, maar duidelijk is dat kunstmatige intelligentie een grotere rol gaat spelen binnen de muziekindustrie.

Waarom doet Spotify dit?

Voor Spotify speelt meer mee dan alleen technologische innovatie. Het bedrijf zoekt voortdurend naar nieuwe inkomstenbronnen. Naast abonnementen experimenteert Spotify al met aanvullende diensten voor zogenoemde ‘superfans’, gepersonaliseerde content en AI-toepassingen. De samenwerking met Universal past binnen die strategie.

Door gebruikers meer mogelijkheden te geven om zelf muziek te bewerken of te creëren, hoopt Spotify waarschijnlijk nieuwe betaalde functies aantrekkelijk te maken.

Niet iedereen is enthousiast

De opkomst van AI-muziek roept ook vragen op. Critici wijzen erop dat AI-modellen vaak worden getraind met bestaande muziek van artiesten. Daarnaast bestaat de zorg dat AI-gegenereerde nummers straks concurreren met menselijke muzikanten om aandacht, luisteraars en inkomsten uit streams. Universal heeft aangegeven dat alleen muziek van artiesten die daarvoor toestemming geven gebruikt zal worden. Toch vragen sommige deskundigen zich af hoe vrijwillig die toestemming in de praktijk werkelijk is, zeker wanneer artiesten afhankelijk zijn van grote platenmaatschappijen.

Een ander punt van zorg is de kwaliteit. Als iedereen met een paar klikken muziek kan genereren, bestaat het risico dat streamingdiensten overspoeld raken met grote hoeveelheden middelmatige of zelfs volledig automatische producties.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor technologie-enthousiastelingen is deze ontwikkeling bijzonder interessant. AI laat opnieuw zien dat de grens tussen consument en maker vervaagt. Waar AI eerst vooral teksten schreef en afbeeldingen genereerde, komt nu ook muziekproductie binnen handbereik van miljoenen gebruikers.

Tegelijkertijd roept dit vragen op over auteursrecht, eigendom van creatieve werken en de herkenbaarheid van menselijke creativiteit. Hoe weet je straks nog of een nummer door een artiest, een computer of een combinatie van beide is gemaakt?

Voor veel HCC-leden raakt dit aan een bredere discussie die we ook zien bij AI-gegenereerde teksten, foto's en video's: technologie maakt steeds meer mogelijk, maar vraagt ook om nieuwe afspraken en transparantie.

Standpunt van HCC

HCC ziet kunstmatige intelligentie als een krachtige technologie die veel nieuwe mogelijkheden biedt voor creativiteit en innovatie. Tegelijkertijd vinden wij dat gebruikers moeten kunnen herkennen wanneer muziek geheel of gedeeltelijk door AI is gemaakt.

Daarnaast is het belangrijk dat artiesten, componisten en andere rechthebbenden zeggenschap houden over het gebruik van hun werk voor het trainen van AI-systemen. Transparantie, keuzevrijheid en respect voor auteursrechten zijn daarbij essentieel.

De komende jaren zal AI ongetwijfeld een vaste plaats krijgen in de muziekindustrie. De uitdaging wordt om een goede balans te vinden tussen technologische vernieuwing en het behoud van menselijke creativiteit. Spotify zet nu een grote stap in die richting, maar het debat over de gevolgen is nog maar net begonnen.