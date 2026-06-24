Slimme robot helpt je beter worden in tennis, padel en pickleball

Een trainingspartner vinden is niet altijd eenvoudig. De nieuwe Pongbot Aura wil dat probleem oplossen. Deze combinatie van een ballenrobot en een AI-coach helpt spelers om beter te worden in tennis, padel en pickleball. De ongeveer zeven kilo wegende robot wordt op de baan geplaatst en is vervolgens via spraakopdrachten te bedienen. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je je forehand wilt verbeteren of juist wilt werken aan je service of backhand. Op basis van die opdracht start de ingebouwde kunstmatige intelligentie een passende training.

AI analyseert je techniek

De Pongbot Aura schiet ballen af en analyseert tegelijkertijd je techniek. De robot geeft aanwijzingen en suggesties om je slagen te verbeteren. Dankzij ondersteuning voor tennis-, padel- en pickleballballen is het systeem breed inzetbaar.

Er passen maximaal 120 ballen in de robot, waardoor langere trainingssessies mogelijk zijn zonder voortdurend ballen te hoeven oprapen. Volgens de fabrikant kan de AI zelfs bekende wedstrijden nabootsen, zodat spelers als het ware tegen hun favoriete professionals kunnen trainen.

Na afloop van een sessie ontvangt de speler een uitgebreid trainingsrapport met prestaties, scores en aanbevelingen voor vervolgtrainingen.

Ook digitale scheidsrechter

De camera van het systeem is los te gebruiken. Daarmee kan de AI tijdens een wedstrijd tussen twee menselijke spelers fungeren als digitale scheidsrechter. Het systeem volgt de rally's, registreert belangrijke momenten en bewaart automatisch hoogtepunten van de wedstrijd.

Daardoor kunnen spelers achteraf hun prestaties analyseren en bijzondere punten nog eens terugkijken.

Via Kickstarter te bestellen

De Pongbot Aura wordt momenteel aangeboden via crowdfundingplatform Kickstarter. De robot kost tijdens de introductiecampagne ongeveer 740 euro, wat volgens de fabrikant neerkomt op een korting van circa zestig procent ten opzichte van de uiteindelijke verkoopprijs. De eerste leveringen worden vanaf juli verwacht.

Voor spelers die vooral interesse hebben in de camerafunctie en de AI-scheidsrechter is er ook de Pongbot Spotter. Dit systeem kan wedstrijden volgen, hoogtepunten vastleggen en als digitale arbiter optreden. De introductieprijs bedraagt ongeveer 350 euro.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

De Pongbot Aura laat zien hoe kunstmatige intelligentie steeds verder doordringt in het dagelijks leven. AI wordt niet alleen toegepast in computers, smartphones en auto's, maar ook in sport en recreatie. Sensoren, camera's en slimme algoritmen maken het mogelijk om persoonlijke coaching toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Wel is enige voorzichtigheid geboden. Omdat de Pongbot Aura momenteel via Kickstarter wordt aangeboden, is het nog geen regulier winkelproduct. Bij crowdfundingprojecten bestaat altijd het risico dat leveringen vertraging oplopen of dat het uiteindelijke product afwijkt van de oorspronkelijke plannen.

Voor sportieve HCC-leden is de Pongbot Aura in ieder geval een interessant voorbeeld van hoe robotica en kunstmatige intelligentie ook buiten de computerwereld steeds vaker een rol gaan spelen.

(de bij dit artikel gebruikte afbeelding is gegenereerd door AI)