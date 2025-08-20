Rondetafelgesprek over verantwoordelijkheid online platforms bij verkiezingen

Op 15 september organiseert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een rondetafelgesprek met twaalf grote online platforms, de Europese Commissie, andere toezichthouders en maatschappelijke organisaties. Centraal staat de verantwoordelijkheid van platforms zoals Facebook, TikTok, Snap en X om tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen te zorgen voor een betrouwbaar online debat.

De ACM wijst platforms op hun verplichtingen onder de Digital Services Act (DSA). Deze Europese wet verplicht hen onder meer om illegale haatzaaiende content, buitenlandse inmenging en de verspreiding van desinformatie actief tegen te gaan. Ook moeten platforms zorgvuldig omgaan met meldingen van illegale inhoud en mogen zij niet zomaar accounts blokkeren of berichten verwijderen zonder duidelijke motivering.

Volgens ACM-bestuurder Manon Leijten is dit tijdens verkiezingen van extra belang. “Grote online platforms hebben veel gebruikers. Onder de Digital Services Act moeten zij een transparant en zorgvuldig beleid voeren wat betreft de inhoud op hun platforms en doeltreffende maatregelen nemen tegen illegale inhoud. Dit is extra belangrijk tijdens verkiezingen. Dit is niet alleen een wettelijke, maar ook een maatschappelijke plicht.”

In juli heeft de toezichthouder de platforms per brief gewezen op hun verantwoordelijkheden en hen gevraagd een vragenlijst in te vullen over de maatregelen die zij nemen. Tijdens de bijeenkomst van 15 september wordt besproken hoe de platforms hun verplichtingen naleven en welke stappen nodig zijn om overtredingen te voorkomen.

De DSA verplicht zeer grote platforms om systeemrisico’s die uit hun dienstverlening voortkomen in kaart te brengen en maatregelen te nemen om negatieve effecten, bijvoorbeeld op het publieke debat of verkiezingsproces, te beperken. De ACM houdt toezicht op in Nederland gevestigde platforms, terwijl de Europese Commissie exclusief toeziet op de grootste internationale platforms.

De wet bepaalt overigens niet zelf wat illegale inhoud is, dat staat in andere wetten zoals het Wetboek van Strafrecht en privacywetgeving. Wel schrijft de DSA voor dat meldingen eenvoudig moeten kunnen worden ingediend en dat platforms daar snel en zorgvuldig op moeten reageren. Als gebruikers er niet uitkomen met een platform, kunnen zij dit melden bij de ACM.

Meer informatie over de rol van platforms tijdens verkiezingen, de taken van de ACM en de rechten van gebruikers is te vinden via www.acm.nl/verkiezingen.