Kom op 9 mei ook naar de HCC!regiodag in Kapelle (Zeeland)!

Na succesvolle edities in Assen en Eindhoven vindt op zaterdag 9 mei 2026 van 10.00 tot 17.00 uur de HCC!regiodag plaats in Kapelle in de provincie Zeeland.

Locatie van de HCC!regiodag is De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle. In de grote zaal (Brueliszaal) zullen diverse Interessegroepen van HCC zich presenteren in een "marktopstelling". Verder worden er diverse presentaties en lezingen gehouden.

Gistelliszaal:

10:30 - 12:00 uur Lezing Energiecontracten door Anton Doornenbal

12:30 - 13:30 Lunch voor de HCC vrijwilligers

14:00 - 16:00 Presentatie Digitale Veiligheid en Criminaliteit door Sybren v/d Velden -Walda

Maelstedezaal:

10:30 - 12:00 Presentatie Digitale Nalatenschap door Sander van der Meer.

13:30 - 15:30 Linux Presentatie door Cees Heij

Gratis parkeren: bij De Vroone en bij Sportcentrum De Bloesem op 5 minuten lopen

Openbaar vervoer: 10 minuten lopen vanaf NS-station Kapelle-Biezelinge

Gratis toegang!