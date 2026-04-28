Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Inloggen

HCC wordtlid banner

Kom op 9 mei ook naar de HCC!regiodag in Kapelle (Zeeland)!

Deel dit artikel

Na succesvolle edities in Assen en Eindhoven vindt op zaterdag 9 mei 2026 van 10.00 tot 17.00 uur de HCC!regiodag plaats in Kapelle in de provincie Zeeland. 

Locatie van de HCC!regiodag is De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE  Kapelle. In de grote zaal (Brueliszaal) zullen diverse Interessegroepen van HCC zich presenteren in een "marktopstelling". Verder worden er diverse presentaties en lezingen gehouden.

Gistelliszaal:
10:30 - 12:00 uur Lezing Energiecontracten door Anton Doornenbal
12:30 - 13:30 Lunch voor de HCC vrijwilligers
14:00 - 16:00 Presentatie Digitale Veiligheid en Criminaliteit door Sybren v/d Velden -Walda

Maelstedezaal:
10:30 - 12:00 Presentatie Digitale Nalatenschap door Sander van der Meer. 
13:30 - 15:30  Linux Presentatie door Cees Heij

Gratis parkeren: bij De Vroone en bij Sportcentrum De Bloesem op 5 minuten lopen
Openbaar vervoer: 10 minuten lopen vanaf NS-station Kapelle-Biezelinge

Gratis toegang!

Vorige blogpost

Actueel

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden