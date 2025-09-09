Prime Video zet Netflix in de schaduw: streaminglandschap Nederland flink in beweging

Het leek lange tijd ondenkbaar, maar de dag is nu toch gekomen: Netflix is in Nederland ingehaald door een concurrent. Althans, als we kijken naar een specifieke manier van meten. Want wat betekent De Populairste Streamingdienst" eigenlijk? Dat kan gaan over het aantal bekeken minuten, het aantal huishoudens met een actief abonnement, of over de mate van interesse in de beschikbare films en series.

Die laatste invalshoek wordt gemeten door JustWatch, een dienst die registreert hoe vaak gebruikers vanuit hun platform doorklikken naar een bepaalde streamer en hoe vaak zij films en series als "gezien" markeren. En precies in dat overzicht staat sinds kort Amazon Prime Video bovenaan. Voor het eerst in de geschiedenis is Netflix in Nederland dus niet langer de nummer één.

De cijfers: Prime aan kop

Prime Video was in het afgelopen kwartaal goed voor 24 procent van de gemeten interesse van Nederlandse JustWatch-gebruikers. Netflix bleef steken op 23 procent. Het verschil lijkt klein, maar symbolisch is het groot. Netflix was namelijk nog in het eerste kwartaal van 2025 koploper met 25 procent, en minder dan een jaar geleden stond het aandeel zelfs nog op 28 procent. Prime Video noteerde destijds 22 procent, terwijl Disney+ 21 procent pakte.

De trend is dus duidelijk: Netflix levert in, terwijl Prime Video en Disney+ hun positie grotendeels weten vast te houden. Disney+ kwam dit kwartaal uit op 21 procent, een lichte daling, maar nog altijd stevig. HBO Max haalde 12 procent, Apple TV+ 6 procent en Videoland 4 procent.

Opvallend is ook de groei van SkyShowtime, dat voor het eerst een score van 4 procent noteerde. Dat is een verdubbeling ten opzichte van eerdere kwartalen en wordt vooral toegeschreven aan de hitserie Mobland, met grote namen als Tom Hardy, Pierce Brosnan en Helen Mirren. Ook nieuwe afleveringen van Star Trek: Strange New Worlds droegen bij aan deze toename.

Waarom verliest Netflix terrein?

De vraag is natuurlijk: waarom verliest Netflix terrein? Een paar factoren spelen een rol:

Prijsbeleid: Netflix heeft de afgelopen jaren de abonnementskosten meerdere keren verhoogd. Voor HD betaal je inmiddels €13,99 per maand en voor 4K zelfs €18,99.

Netflix heeft de afgelopen jaren de abonnementskosten meerdere keren verhoogd. Voor HD betaal je inmiddels €13,99 per maand en voor 4K zelfs €18,99. Accountdeling aanpakken: Het tegengaan van wachtwoorddelen heeft sommige kijkers ertoe aangezet hun abonnement op te zeggen of te verhuizen naar goedkopere alternatieven.

Het tegengaan van wachtwoorddelen heeft sommige kijkers ertoe aangezet hun abonnement op te zeggen of te verhuizen naar goedkopere alternatieven. Sterke concurrentie: Waar Netflix jarenlang min of meer de enige grote speler was, is het aanbod inmiddels enorm divers geworden. Prime Video, Disney+, HBO Max en zelfs Apple TV+ brengen steeds vaker exclusieve topproducties uit.

Prime Video’s succes én prijsstijgingen

Prime Video wist veel abonnees te trekken door lange tijd een bijzonder lage abonnementsprijs te hanteren: €2,99 per maand. Inmiddels betalen klanten €4,99. En sinds kort geldt er nóg een wijziging: wie geen reclames wil, betaalt een toeslag van €2,99 per maand extra. Daarmee komt een reclamevrij abonnement op €7,98.

Hoewel dat nog altijd een stuk goedkoper is dan Netflix, is de rek er qua prijsvoordeel wel wat uit. Amazon gebruikt de stijgende populariteit duidelijk om de inkomsten te verhogen. Dit roept de vraag op of Prime Video de komende kwartalen zijn voorsprong kan behouden, of dat de prijsgevoelige kijker opnieuw gaat schuiven.

Wat betekent dit voor de kijker?

Voor Nederlandse huishoudens betekent deze verschuiving vooral dat er meer keuze en meer concurrentie is. Dat kan positief uitpakken: streamingdiensten moeten blijven investeren in nieuwe content om abonnees vast te houden. Tegelijkertijd brengt de concurrentiestrijd ook hogere prijzen met zich mee. Het ooit zo goedkope Prime Video is daar een duidelijk voorbeeld van.

Voor de consument wordt het dus steeds meer een kwestie van puzzelen: welke dienst biedt de beste verhouding tussen prijs en aanbod, en hoeveel verschillende abonnementen wil je in totaal betalen? Waar velen vroeger alleen Netflix hadden, kiezen steeds meer mensen voor een combinatie van twee of drie diensten – en wisselen ze afhankelijk van de nieuwste series of films.

Conclusie

Het Nederlandse streaminglandschap is volop in beweging. Prime Video heeft Netflix ingehaald als populairste dienst volgens JustWatch-cijfers, maar de strijd is nog lang niet beslist. Disney+ blijft sterk, HBO Max en Apple TV+ timmeren gestaag aan de weg, en ook nieuwkomers als SkyShowtime weten plots een groter publiek te bereiken.

Voor Netflix is dit een duidelijk signaal dat de concurrentie in rap tempo dichterbij komt – en soms zelfs voorbijgaat. Voor kijkers betekent het vooral meer variatie en meer mogelijkheden, maar ook hogere kosten. De komende kwartalen beloven spannend te worden: blijft Prime Video aan kop, of weet Netflix met een nieuw aanbod of strategie het tij weer te keren?