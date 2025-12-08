Donderdag 18 december in Delft: Presentatie Radiozendamateurs

Het klassieke beeld van een radiozendamateur kent iedereen wel. Maar is dat beeld vandaag de dag nog hetzelfde? Nee, want ook de hobby van een radiozendamateur is door de komst van computers en processor-boardjes behoorlijk veranderd. In deze presentatie om donderdag 18 december gaat HCC-lid Eric van der Velde daar nader op in.

De presentatie is een vogelvlucht want de interactie tussen hardware en software heeft een enorme vlucht genomen. Het is ondoenlijk alles in een avond aan de orde te stellen.

Aan bod komen onder meer de onderwerpen: de geschiedenis en het radiospectrum, wat is een radiozendamateur en een introductie van een verenigingsstation in Hoek van Holland. Veel van wat daar in gebruik is, is zelfbouw. Dus wordt ook ingegaan welke hardware/ software in gebruik is om dit station op te bouwen.

Als laatste de mogelijkheden van het internet in combinatie met de radiohobby. Want het internet biedt een schat aan mogelijkheden, ook voor een radiozendamateur.

Presentator is Eric van der Velde. Inloop donderdag 18 december vanaf 19:15 uur. Start presentatie 19:30 uur.

Locatie:

Buurthuis Het Voorhof

Herman Gorterhof 165

2624 XL Delft