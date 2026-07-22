Politie neemt servers van pornoplatform Motherless in beslag na groot cyberonderzoek

De politie heeft dinsdag servers van het pornoplatform Motherless in beslag genomen tijdens doorzoekingen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. De actie maakt deel uit van een omvangrijk cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant naar de rol van de website bij de verspreiding van mogelijk strafbare seksuele content.

Invallen bij hostingbedrijf

Het Team Cybercrime van de politie Zeeland-West-Brabant voerde de doorzoekingen uit bij een hostingbedrijf waar servers stonden die eigendom zijn van of werden gebruikt door Motherless. De servers zijn in beslag genomen om digitaal onderzoek mogelijk te maken.

Volgens het Openbaar Ministerie richt het onderzoek zich op de vraag of via het platform strafbare beelden zijn verspreid en of de beheerders of andere betrokkenen zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Over eventuele verdachten of aanhoudingen is niets bekendgemaakt.

Internationale aandacht

Motherless kwam de afgelopen maanden internationaal onder een vergrootglas te liggen na een uitgebreid onderzoek van CNN. De Amerikaanse nieuwszender beschreef hoe op het platform duizenden video's circuleerden waarop vrouwen te zien zouden zijn die sliepen, bewusteloos waren of mogelijk waren gedrogeerd tijdens seksuele handelingen. Daarnaast legde CNN verbanden tussen het platform en besloten online groepen waarin dergelijke beelden werden gedeeld en besproken.

De publicaties leidden internationaal tot politieke en maatschappelijke ophef. Ook de NOS berichtte eerder dat de servers van Motherless al geruime tijd in Nederland stonden en dat toezichthouders en opsporingsdiensten daardoor onder druk kwamen te staan om in te grijpen.

Digitaal onderzoek

De politie benadrukt dat de inbeslagname van de servers onderdeel is van een lopend strafrechtelijk onderzoek. Digitale experts zullen de gegevens onderzoeken om vast te stellen welke strafbare feiten mogelijk zijn gepleegd en welke personen daarbij betrokken zijn.

Het Openbaar Ministerie doet vooralsnog geen verdere mededelingen over de inhoud van het onderzoek. Ook is nog niet bekend of de website definitief offline blijft of dat later aanvullende maatregelen volgen.