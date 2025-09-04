Pas op: valse facturen namens HCC AS

De afgelopen dagen hebben wij meerdere meldingen gekregen van HCC-leden die een valse factuur in hun mailbox ontvingen. Deze mails lijken op het eerste gezicht overtuigend: ze bevatten een factuurnummer, klantgegevens, een vervaldatum en zelfs een keurige opmaak. Maar laat je niet misleiden: dit is een oplichtingspoging.

De fraudeurs doen zich voor als HCC AS, zogenaamd gevestigd in Amsterdam. In werkelijkheid heeft HCC niets met deze organisatie of dit product te maken. Het gaat om een poging om jou geld afhandig te maken door te dreigen dat jouw zogenaamde abonnement op HCC Security Plus vandaag nog moet worden verlengd.

Hoe zien deze nepfacturen eruit?

Er staat een factuurnummer, zoals FAKT-2025-073271, en een vervaldatum die vaak op dezelfde dag ligt: “04-04-2025 – vandaag betalen!”.

De omschrijving gaat over een product dat helemaal niet bestaat: HCC Security Plus – Jaarabonnement.

Het bedrag lijkt bewust laag gehouden ( €39,97 ) zodat mensen sneller denken: “Dat betaal ik wel even.”

De mail bevat een knop of link: "NU BETALEN & BESCHERMING ACTIVEREN" . Dit leidt naar een onveilige betaalomgeving.

Onderaan staat een zogenaamd bedrijfsadres: "HCC AS, Brynsveien 12, Amsterdam". Dit adres is nep en door de fraudeurs verzonnen.

Waarom is dit gevaarlijk?

Oplichters gebruiken de naam van betrouwbare organisaties om vertrouwen te wekken. Ze weten dat veel leden van HCC dagelijks met computers, internet en e-mail bezig zijn en hopen dat u het bericht voor echt aanziet. Wie klikt op de link loopt risico:

Je kunt geld kwijtraken doordat u rechtstreeks naar de fraudeurs betaalt.

Jouw gegevens kunnen gestolen worden , bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekening.

, bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekening. Jouw computer kan besmet raken als er via de link malware of spyware wordt aangeboden.

Hoe herken je oplichting per e-mail?

Controleer de afzender

Echte HCC-facturen komen altijd vanaf een officieel HCC-domein, bijvoorbeeld @hcc.nl of @hccnet.nl. Zie je een vreemd adres of een afzender die niet klopt? Meteen wantrouwen. Let op de inhoud

HCC biedt geen “Security Plus”-abonnementen aan. Facturen die hierover gaan, zijn dus altijd nep. Tijdsdruk is verdacht

Bij dit soort mails staat vaak: “Betaal vandaag nog, anders verliest u toegang.” Dit is een bekende truc om paniek te zaaien. Een legitieme factuur van HCC kent normale betaaltermijnen en geen dreigende taal. Opmaak en details

Let op kleine afwijkingen: een raar BTW-percentage (bijvoorbeeld 2,5%), ongebruikelijke rekenvoorbeelden of een buitenlands adres dat niet klopt. Controleer in MijnHCC

Twijfel je aan een factuur? Log in op www.hcc.nl en bekijk jouw persoonlijke gegevens en openstaande posten. Alleen daar vind je de officiële informatie.

Wat moet je doen als je zo’n mail ontvangt?

Niet betalen – ook niet als het bedrag klein lijkt.

– ook niet als het bedrag klein lijkt. Niet klikken op links of knoppen. Vaak leiden die naar valse websites die er officieel uitzien maar uitsluitend gemaakt zijn om uw geld en gegevens te stelen.

op links of knoppen. Vaak leiden die naar valse websites die er officieel uitzien maar uitsluitend gemaakt zijn om uw geld en gegevens te stelen. Markeer de mail als spam in jouw e-mailprogramma. Daarmee help jij jezelf én andere gebruikers.

in jouw e-mailprogramma. Daarmee help jij jezelf én andere gebruikers. Verwijder de mail na melding, zodat je er niet per ongeluk alsnog op klikt.

Praktische tips om jezelf te beschermen

Gebruik altijd een sterk wachtwoord en wijzig dit regelmatig.

en wijzig dit regelmatig. Installeer tweefactorauthenticatie waar mogelijk. Dit maakt misbruik van uw gegevens veel lastiger.

waar mogelijk. Dit maakt misbruik van uw gegevens veel lastiger. Houd jouw besturingssysteem en antivirussoftware up-to-date .

. Noteer jouw echte HCC-ledenadministratiegegevens (zoals lidnummer en factuurbedragen) en gebruik die ter controle.

(zoals lidnummer en factuurbedragen) en gebruik die ter controle. Wees extra alert op kleine bedragen: oplichters weten dat veel mensen sneller €30 of €40 overmaken dan een groot bedrag.

Samen houden we HCC veilig voor alle leden

Deze nep-facturen zijn helaas een voorbeeld van hoe geraffineerd cybercriminelen tegenwoordig te werk gaan. Ze spelen in op vertrouwen, snelheid en angst om jou te laten betalen. HCC zal nooit zulke abonnementen aanbieden en ook nooit via dwingende mails om onmiddellijke betaling vragen.

Krijg je toch een verdacht bericht? Weet dan: je staat er niet alleen voor. Samen met onze vrijwilligers en experts houden wij deze zaken nauwlettend in de gaten.

Twijfel je over een factuur? Neem gerust contact op via ledenadministratie@hcc.nl Controleer wel altijd eerst via MijnHCC of er werkelijk een factuur openstaat.