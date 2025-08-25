Pas op: valse e-mails uit naam van HCC in omloop

De afgelopen weken krijgen wij bij HCC steeds vaker meldingen van leden dat zij valse e-mails ontvangen die zogenaamd van HCC afkomstig zijn. In deze berichten wordt bijvoorbeeld een factuur meegestuurd of wordt beweerd dat er een zgn. Apparaatbeschermings-Service moet worden verlengd. Soms wordt zelfs ons logo of onze naam misbruikt om de mail er betrouwbaar uit te laten zien. Het doel van deze berichten is altijd hetzelfde: de ontvanger bang maken en verleiden om op een link te klikken en vervolgens geld over te maken of persoonlijke gegevens af te staan.

Het is belangrijk om te weten dat deze e-mails niet door HCC worden verstuurd. Het gaat om pure oplichterij. Helaas komt dit soort misbruik van namen en logo’s van betrouwbare organisaties steeds vaker voor. Daarom willen wij onze leden nadrukkelijk waarschuwen en enkele tips geven hoe je deze fraude kunt herkennen en hoe je jezelf hiertegen kunt beschermen.

Een eerste signaal is vaak het afzenderadres. Officiële berichten van HCC komen altijd van een e-mailadres dat eindigt op @hcc.nl. Valse e-mails gebruiken daarentegen vaak een vreemd adres, bijvoorbeeld met extensies zoals @dreamfathom.org of @policient.com.co. Ook kan het gebeuren dat er namen in de afzender staan die niets met HCC te maken hebben. Een ander duidelijk signaal zijn de links in de mail. Die verwijzen meestal naar een onbekende of buitenlandse website die niets met HCC te maken heeft. Klik daar nooit op.

Daarnaast is de inhoud van de mail vaak een aanwijzing. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over “HCC AG” of over “Niederlande”. Dat zijn termen die HCC zelf nooit gebruikt, omdat wij een Nederlandse vereniging zijn en, behalve in Vlaanderen, geen buitenlandse vestigingen hebben. Ook de opmaak en het taalgebruik verraden vaak dat het om fraude gaat. Denk aan kromme zinnen, een verkeerde aanhef (Geachte heer Janssen, terwijl de ontvanger Pieterse heet), foutieve adresgegevens of een opsomming van kortingen die niet geloofwaardig overkomt.

Wat moet je doen als je zo’n bericht ontvangt? Het allerbelangrijkste is: klik nergens op. Open geen links en download geen bijlagen. Verwijder de e-mail direct uit je inbox.

Binnen HCC doen we ons uiterste best om dit soort fraude tegen te gaan. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat kwaadwillenden onze naam misbruiken, maar we zorgen er wel voor dat onze eigen systemen en communicatie veilig zijn. Betalingsverzoeken of andere officiële communicatie vanuit HCC verlopen uitsluitend via onze vertrouwde kanalen. We zullen je nooit via een vreemde link dwingen om een betaling te doen.

Blijf dus alert. Deze fraudeberichten zijn vaak eenvoudig te doorzien, maar het blijft vervelend en verwarrend dat onze naam hiervoor wordt misbruikt. Help ook andere leden door hen op de hoogte te stellen van dit risico. Samen zorgen we ervoor dat niemand in de val van deze oplichters trapt.

(Met dank aan HCC-lid Rob de Vos voor het ons hierop attent maken.)