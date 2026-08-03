OVpay maakt reizen nog makkelijker: inchecken zonder je smartphone te ontgrendelen

Goed nieuws voor reizigers die met hun smartphone in- en uitchecken in het openbaar vervoer. OVpay heeft een nieuwe functie waarmee je kunt in- en uitchecken zonder eerst je telefoon te ontgrendelen. De zogenoemde Express-functie werkt zowel op iPhones als op Android-smartphones en moet het reizen sneller en eenvoudiger maken.

Geen gedoe meer bij het inchecken

Tot nu toe moesten veel reizigers eerst hun smartphone ontgrendelen voordat zij deze tegen een OV-poortje of kaartlezer konden houden. Dat kost misschien maar enkele seconden, maar tijdens de spits of wanneer je haast hebt, kan dat toch onhandig zijn.

Met de nieuwe Express-functie hoeft dat niet meer. Zodra de functie is ingeschakeld, kun je eenvoudig je smartphone tegen de kaartlezer houden. De telefoon blijft vergrendeld, maar de betaling wordt toch verwerkt. Daarmee werkt het vrijwel hetzelfde als contactloos betalen met een fysieke betaalpas.

Beschikbaar voor iPhone én Android

De nieuwe mogelijkheid is beschikbaar voor zowel Apple- als Android-gebruikers. Wel moet de functie vooraf worden ingeschakeld en moet je smartphone geschikt zijn voor contactloze betalingen via NFC.

OVpay maakt gebruik van dezelfde technologie als contactloos betalen in winkels. Daardoor hoeft de telefoon alleen dicht genoeg bij de kaartlezer te worden gehouden om de reis te registreren.

Veilig in gebruik

Sommige gebruikers vragen zich af of deze manier van reizen wel veilig is. Volgens OVpay blijft de beveiliging van de smartphone gewoon actief. De Express-functie geeft uitsluitend toestemming voor het uitvoeren van OV-transacties. Andere betalingen blijven gewoon beschermd door gezichtsherkenning, een vingerafdruk of een toegangscode.

Dat betekent dat iemand die jouw telefoon vindt of steelt er niet zomaar andere aankopen mee kan doen. De functie is bovendien volledig optioneel: wie liever eerst de telefoon ontgrendelt, kan dat gewoon blijven doen.

OV-chipkaart verdwijnt stap voor stap

De introductie past in de verdere ontwikkeling van OVpay als opvolger van de bekende OV-chipkaart. Steeds meer reizigers gebruiken inmiddels een betaalpas, creditcard, smartphone of smartwatch om in en uit te checken. Uiteindelijk zal de traditionele OV-chipkaart volledig worden vervangen door modernere betaalmethoden.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden betekent deze nieuwe functie vooral extra gebruiksgemak. Wie regelmatig met de trein, bus, tram of metro reist, hoeft zijn smartphone niet meer telkens te ontgrendelen. Dat maakt het in- en uitchecken sneller en prettiger, zeker tijdens drukke momenten.

Controleer wel of je smartphone geschikt is voor de Express-functie en schakel deze alleen in als je daar zelf behoefte aan hebt. Blijf daarnaast alert op de algemene beveiliging van je toestel. Gebruik altijd een sterke toegangscode, biometrische beveiliging en installeer software-updates zodra deze beschikbaar zijn.

Standpunt van HCC

HCC ziet de nieuwe Express-functie als een mooie stap richting gebruiksvriendelijker openbaar vervoer. Technologie moet het dagelijks leven eenvoudiger maken, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

Tegelijkertijd blijft het belangrijk dat gebruikers begrijpen hoe zulke functies werken en welke keuzes zij zelf kunnen maken. Door gemak en veiligheid met elkaar in balans te houden, kunnen reizigers optimaal profiteren van de mogelijkheden die moderne smartphones bieden.