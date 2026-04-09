Oude Kindle? Let op: vanaf 20 mei werken belangrijke functies niet meer

Gebruik je nog een oudere e-reader van Amazon? Dan is het goed opletten. Het bedrijf heeft aangekondigd dat ondersteuning voor een aantal oudere Kindle-modellen stopt per 20 mei 2026. Dat betekent niet dat je apparaat meteen onbruikbaar wordt, maar wel dat belangrijke functies verdwijnen.

Welke Kindle-modellen worden getroffen?

Het gaat specifiek om oudere e-readers uit 2012 of eerder, waaronder:

- De eerste Kindle

- Kindle 2

- Kindle DX

- Kindle Keyboard

- Kindle 4

- Kindle Touch

- De eerste Kindle Paperwhite



Nieuwere modellen (van de afgelopen tien jaar) blijven gewoon ondersteund.

Wat verandert er precies?

Na 20 mei 2026 kun je met deze oudere apparaten:

- ❌ Geen nieuwe e-books meer downloaden of kopen

- ❌ Geen boeken meer lenen via de Kindle Store

Boeken die al op je e-reader staan, blijven gewoon leesbaar

Let op: resetten kan fataal zijn

Er zit echter een belangrijk risico aan het blijven gebruiken van deze apparaten. Volgens Amazon:

- Kun je de e-reader niet meer resetten zonder deze onbruikbaar te maken

- Kun je het apparaat niet opnieuw registreren als je je account verwijdert



Met andere woorden: gaat er iets mis waarvoor een reset nodig is, dan is het apparaat feitelijk “einde verhaal”.

Waarom stopt Amazon hiermee?

Een officiële reden is niet gegeven, maar de meest waarschijnlijke verklaringen zijn:

- De software is te oud om nog veilig te ondersteunen

- Beveiligingscertificaten verlopen

- Onderhoud en updates zijn niet meer rendabel



Voor apparaten van 14 jaar oud of ouder is dat op zich geen verrassende stap.

Amazon stuurt aan op vervanging

Gebruikers van deze oudere modellen zijn inmiddels per e-mail geïnformeerd. Daarbij biedt Amazon:

- Kortingscodes voor nieuwe Kindle-modellen

- Extra tegoed (credits) bij aanschaf vóór 20 juni



Die credits kun je gebruiken voor nieuwe e-books.

Wat kun je nu het beste doen?

Gebruik je nog zo’n oudere Kindle? Dan is dit verstandig:

- Zet belangrijke boeken veilig over (bijvoorbeeld via back-up of ander apparaat)

- Vermijd resets of accountwijzigingen

- Overweeg of een nieuwere e-reader voor jou zinvol is



Wat betekent dit voor HCC-leden?

Deze situatie laat opnieuw zien hoe afhankelijk digitale apparaten zijn van software-ondersteuning. Ook hardware die technisch nog prima werkt, kan functioneel beperkt raken zodra ondersteuning stopt.

Voor HCC-leden is dit een herkenbaar thema:

- Apparatuur heeft een technische én digitale levensduur

- Cloud- en accountdiensten zijn vaak essentieel voor functioneren

- Fabrikanten sturen actief op vervanging



Blijf daarom kritisch kijken naar:

- afhankelijkheid van leveranciers

- mogelijkheden om data veilig te stellen

- en alternatieven voor gesloten ecosystemen



Een oude Kindle blijft misschien nog bruikbaar als “offline leesapparaat”, maar de echte functionaliteit verdwijnt. Dat is een ontwikkeling om nu alvast rekening mee te houden.