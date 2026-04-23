Opnieuw accounts verwijderd op Instagram: zorgen over transparantie en digitale rechten

De afgelopen weken zijn opnieuw tientallen, mogelijk meer dan honderd, accounts uit de lhbtqia+-gemeenschap verwijderd van Instagram. Het gaat onder meer om Nederlandse organisaties en clubs die sterk afhankelijk zijn van sociale media om hun doelgroep te bereiken. De betrokkenen spreken van onduidelijkheid, frustratie en een gebrek aan communicatie vanuit moederbedrijf Meta.

Grote impact op Nederlandse organisaties

Onder de getroffen accounts bevinden zich bekende namen binnen de Amsterdamse scene, zoals The Queer Agenda, Club Church en andere organisaties die actief zijn in het nachtleven en de queer community. Sommige van deze accounts waren eerder al verwijderd en later hersteld, maar zijn nu opnieuw verdwenen. De impact is groot. Zo verloor een club in korte tijd tienduizenden volgers. Voor veel organisaties is Instagram hét kanaal om evenementen te promoten en contact te houden met hun publiek, dat vaak bestaat uit jongere generaties. Het wegvallen van zo’n account betekent direct minder bereik, minder bezoekers en dus ook financiële schade.

Gebrek aan uitleg en contact

Wat de situatie extra problematisch maakt, is het ontbreken van duidelijke communicatie. Beheerders geven aan dat ze vaak geen of slechts een zeer algemene melding krijgen dat zij de richtlijnen hebben overtreden. Concrete uitleg ontbreekt. Volgens Bits of Freedom is dat in strijd met Europese regels. Platforms moeten namelijk transparant zijn over moderatiebeslissingen en gebruikers de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken én daadwerkelijk contact te hebben met een mens.

In de praktijk blijkt dat lastig. Bezwaarprocedures lijken weinig effect te hebben en directe communicatie met Meta is voor veel gebruikers niet mogelijk.

Rol van algoritmes en AI-moderatie

Een mogelijke verklaring ligt in de toenemende inzet van automatische moderatiesystemen. Deze systemen, vaak gebaseerd op kunstmatige intelligentie, beoordelen berichten op basis van tekst, beeld en context.

Dat kan misgaan. Eerder bleek al dat vergelijkbare verwijderingen het gevolg waren van fouten in zulke systemen. Ook nu wordt gespeculeerd dat bepaalde woorden, beelden of meldingen door andere gebruikers een rol spelen. Internationaal signaleren organisaties zoals Repro Uncensored dat vooral accounts rond thema’s als seksualiteit, kunst en minderheden relatief vaak worden getroffen. Of hier sprake is van structurele bias, is moeilijk vast te stellen, maar de signalen stapelen zich op.

Willekeur en onzekerheid

Voor de betrokken organisaties voelt de situatie als willekeurig. Sommige accounts worden verwijderd zonder duidelijke reden, terwijl vergelijkbare accounts wel actief blijven. Dat zorgt niet alleen voor praktische problemen, maar ook voor onzekerheid. Gebruikers geven aan voorzichtiger te worden in wat ze delen, uit angst opnieuw te worden verwijderd. Daarmee raakt de discussie aan een breder thema: vrijheid van expressie op commerciële platforms.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Deze ontwikkeling raakt aan kernvragen waar HCC zich al langer mee bezighoudt: digitale autonomie, transparantie en afhankelijkheid van grote technologiebedrijven.

Voor leden is het goed om stil te staan bij een aantal punten:

- Afhankelijkheid van één platform: wie volledig leunt op één sociaal netwerk, loopt risico bij onverwachte blokkades

- Begrip van algoritmes: moderatiesystemen zijn niet foutloos en kunnen onbedoeld content verwijderen

- Digitale rechten: Europese regelgeving biedt bescherming, maar de praktijk blijft weerbarstig

- Alternatieven en spreiding: het kan verstandig zijn om meerdere kanalen te gebruiken, zoals een eigen website of nieuwsbrief



Binnen HCC sluiten deze ontwikkelingen aan bij bredere discussies over digitale soevereiniteit en de rol van Big Tech in ons dagelijks leven.

Tijd voor meer transparantie

De situatie rond de verwijderde accounts laat zien hoe groot de invloed van platforms als Instagram is geworden. Tegelijkertijd roept het vragen op over verantwoordelijkheid en controle. Zolang gebruikers geen duidelijke uitleg krijgen en bezwaarprocedures beperkt effectief zijn, blijft er sprake van een ongelijke machtsverhouding. Juist daarom klinkt de roep om transparantie en betere regelgeving steeds luider.

Voor HCC-leden is dit opnieuw een belangrijk moment om bewust na te denken over het gebruik van sociale media – en over de vraag in hoeverre je afhankelijk wilt zijn van één platform dat je niet zelf controleert.