OpenAI stopt samenwerking met Cursor na overname door SpaceX

OpenAI beëindigt de samenwerking met Cursor nadat het AI-programmeerplatform is overgenomen door SpaceX. Vanaf 12 november 2026 worden OpenAI-modellen niet langer via Cursor aangeboden. Volgens OpenAI is er onvoldoende vertrouwen dat SpaceX zich aan de gemaakte afspraken zal houden.

Contract beëindigd

OpenAI heeft SpaceX op 28 augustus laten weten dat het contract voor het leveren van AI-modellen aan Cursor wordt beëindigd. De samenwerking loopt nog door tot 12 november 2026. OpenAI maakt daarmee gebruik van de maximale opzegtermijn die volgens de overeenkomst mogelijk is.

Cursor is een AI-ontwikkelomgeving waarmee programmeurs code kunnen schrijven, aanpassen, controleren en verbeteren. Het platform werd ontwikkeld door Anysphere en maakte daarbij gebruik van modellen van verschillende AI-aanbieders, waaronder OpenAI.

De aanleiding voor de beëindiging is de overname van Cursor door SpaceX. Die overname werd op 14 augustus afgerond. SpaceX wil Cursor onderdeel maken van zijn bredere AI-strategie, waarbij onder meer de AI-technologie van xAI en de chatbot Grok een belangrijke rol spelen.

Vertrouwen ontbreekt

OpenAI zegt dat het liever AI-modellen zo breed mogelijk beschikbaar stelt aan ontwikkelaars, maar dat de overname aanleiding geeft om het contract te beëindigen. Volgens het bedrijf bestaat er onvoldoende vertrouwen dat SpaceX de technologie volgens de gemaakte afspraken zal gebruiken.

Daarbij verwijst OpenAI ook naar eerdere ervaringen met ondernemingen van Elon Musk. Volgens OpenAI zijn er in het verleden problemen geweest met het naleven van contractuele afspraken door Twitter, dat inmiddels onderdeel is van SpaceX. Ook stelt OpenAI dat xAI, dat eveneens onder SpaceX valt, de gebruiksvoorwaarden van OpenAI heeft overtreden.

De overname van Cursor vormt volgens OpenAI daarom een situatie waarin het bedrijf gebruik kan maken van een contractuele bepaling die beëindiging mogelijk maakt wanneer de eigenaar van een bedrijf verandert.

Geen nieuwe modellen

Voor gebruikers van Cursor verandert er voorlopig weinig. OpenAI-modellen blijven naar verwachting tot 12 november beschikbaar. Cursor krijgt echter geen toegang meer tot toekomstige OpenAI-modellen. OpenAI noemt daarbij expliciet het toekomstige model Astra.

Cursor beschikt overigens over meer mogelijkheden dan alleen de modellen van OpenAI. Het platform ondersteunt verschillende AI-aanbieders, waardoor gebruikers kunnen overstappen op andere modellen. Ook Anthropic heeft aangegeven de samenwerking met Cursor verder te willen uitbreiden.

Cursor-oprichter Michael Truell heeft bovendien laten weten dat de gesprekken met OpenAI nog niet volledig zijn afgerond. Daarmee is niet uitgesloten dat beide partijen alsnog tot een andere oplossing komen.

Meer dan een zakelijk conflict

De kwestie laat zien hoe zakelijke overnames gevolgen kunnen hebben voor de dagelijkse gereedschappen van softwareontwikkelaars. Cursor was oorspronkelijk een klant van OpenAI, maar is door de overname onderdeel geworden van een bedrijf dat zijn eigen AI-activiteiten verder wil uitbreiden.

Voor programmeurs kan het daardoor belangrijk worden om niet volledig afhankelijk te zijn van één AI-model of leverancier. Een verandering in eigendom, een contractueel conflict of een wijziging in de voorwaarden kan er immers voor zorgen dat een eerder beschikbare functie verdwijnt.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden die Cursor gebruiken, verandert er voorlopig weinig. OpenAI-modellen blijven naar verwachting tot 12 november 2026 beschikbaar. Daarna moeten gebruikers die specifiek van OpenAI-modellen afhankelijk zijn binnen Cursor overstappen op een andere aanbieder of ontwikkelomgeving. Het is daarom verstandig om tijdig te bekijken welke modellen en diensten voor de eigen manier van werken het beste alternatief bieden.

Standpunt van HCC

HCC vindt het belangrijk dat gebruikers keuzevrijheid houden bij het gebruik van AI-diensten. De situatie rond Cursor laat zien dat zakelijke overnames en contractuele afspraken direct gevolgen kunnen hebben voor gebruikers. Wie AI inzet voor programmeren of andere belangrijke werkzaamheden, doet er daarom goed aan niet volledig afhankelijk te worden van één aanbieder en waar mogelijk alternatieven achter de hand te houden.