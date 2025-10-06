Ontdek de volgende stap in kunstmatige intelligentie

Wat is het verschil tussen een chatbot en een AI-agent? Of is het precies hetzelfde? Kom daar achter op de bijeenkomst van HCC!ai op zaterdag 11 oktober met interessante ochtend- én middagsessies. HCC!ai komt normaliter altijd bijeen op de eerste zaterdag van de maand, maar omdat op 4 oktober de HCC!kennisdag werd gehouden, is de bijeenkomst opgeschoven naar zaterdag 11 oktober.

Tijdens deze bijeenkomst zetten we onze ingeslagen weg in de fascinerende wereld van AI-agents voort om verder in te verdiepen in de mogelijkheden. De belangrijkste eigenschappen van een AI-agent zijn haar intelligentie, in de vorm van een Large Language Model (chatbot), het vermogen om de omgeving te observeren, deze te interpreteren en analyseren; ze kan zelfstandig beslissingen nemen en autonoom acties uitvoeren binnen vooraf gestelde doelen, zonder tussenkomst van een mens. Voorbeelden hiervan zijn de zelfrijdende auto’s, humanoïde robots, smartphone, drones, klantensysteem en nog vele andere apparaten en systemen.

Terwijl een chatbot beperkt is tot vraag en antwoord, biedt een AI-agent mogelijkheden om een chatbot te koppelen met systemen, sensoren, software en databronnen, waardoor een geavanceerd en autonoom AI-systeem gerealiseerd kan worden.

Door gebruik te maken van MCP – Model Context Protocol – kan je een AI-agent op een gestandaardiseerde en veilige manier eenvoudig koppelen met diverse externe systemen, apparaten en databronnen.

Een eenvoudige AI-agent om bijvoorbeeld je huis te automatiseren of om ze te gebruiken als een persoonlijke assistent, kan je thuis op een simpele manier – zonder te programmeren – zelf bouwen.

Ochtendsessie

We starten met een informatieronde om onze kennis en ervaring van de recente AI-ontwikkelingen met elkaar te delen. Aansluitend volgt een interactief gesprek over de vorm en inhoud van onze toekomstige bijeenkomsten, waar eenieder wordt uitgenodigd om ideeën en concrete voorstellen in te brengen.

Daarna maken we kennis met het MCP – Model Context Protocol. Een open protocol om AI-modellen – zoals een chatbot – te koppelen of laten communiceren met externe tools, systemen, software en databronnen.

Middagsessie

De opgedane kennis kunnen we direct in de praktijk omzetten. Aan de hand van een voorbeeldscenario gaan we MCP toepassen in onze eigen AI-agent.

Doe mee met de Interessegroep AI-gebruik, praat met ons over AI om samen de turbulente AI-ontwikkelingen enigszins te kunnen volgen.

De bijeenkomst is op vrijdag 11 oktober, van 11.00 tot 16.00 uur aan het Disselplein 6 in Hooglanderveen (vlakbij Amersfoort, dus centraal in Nederland).