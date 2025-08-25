Ontdek de kracht van je eigen lokale chatbot

Je eigen documenten bevragen en analyseren met behulp van een lokale chatbot: dat staat centraal tijdens de bijeenkomst die HCC op zaterdag 6 september 2025 organiseert. Steeds meer mensen ontdekken hoe handig en veilig het is om teksten zoals dagboeken, levensverhalen, correspondentie of zelfgeschreven artikelen te koppelen aan een lokale chatbot. Daarmee kun je je persoonlijke documenten offline bevragen, laten analyseren, automatisch samenvatten of zelfs gebruiken om nieuwe verhalen te laten genereren.

Tijdens de bijeenkomst geeft Peter Rong, ICT-docent en kenner van veilig AI-gebruik, een duidelijke presentatie over hoe zo’n systeem werkt en wat je nodig hebt om er zelf mee aan de slag te gaan. Hij legt uit wat een taalmodel is, hoe een computer onze taal kan begrijpen en hoe je je eigen teksten geschikt maakt om te koppelen aan een chatbot. Ook komt Retrieval-Augmented Generation (RAG) aan bod, een techniek die ervoor zorgt dat de chatbot niet alleen vertrouwt op haar ingebouwde kennis, maar ook slim gebruikmaakt van jouw eigen documenten om betrouwbare antwoorden te geven.

De dag begint om 11.00 uur met een korte informatieronde, waarin deelnemers hun kennis en ervaringen met recente AI-ontwikkelingen kunnen delen. Daarna volgt de interactieve presentatie van Peter Rong. In de middag, van 13.30 tot 15.00 uur, is er gelegenheid om onder begeleiding zelf een lokaal systeem op je laptop te installeren en direct met je eigen documenten aan de slag te gaan.

De bijeenkomst is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk: voorkennis is niet nodig en aanmelden is niet vereist. Neem gerust je laptop en eigen documenten mee. De benodigde AI-systemen zijn kosteloos te downloaden. Wie alvast meer wil lezen, vindt dit artikel Private AI van HCC!artificile intelligentie wellicht interessant.

De bijeenkomst vindt plaats in De Dissel, Disselplein 6 in Hooglanderveen (bij Amersfoort), in vergaderzaal Het Zijleer.