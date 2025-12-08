Online presentatie over mogelijkheden AI-browsers en Nano Banana Pro

Leden van HCC!apple ontvangen binnenkort automatisch een mail met toegangscodes om online deel te nemen aan de presentatie op dinsdag 16 december over de grote verschillen tussen de belangrijkste AI browsers en voor wat voor taken een goede AI browser erg handig is. Ben je nog geen lid van HCC!apple? Word het nu: klik hier en ga naar het tabblad Mijn groeperingen. Zet een vinkje bij HCC!apple en klik op Interessegroepen bijwerken.

Veel browsers hebben een ingebouwde AI-assistent bovenop een verder vrij klassieke browser Dat is een groot verschil is met een AI-browser als Comet die beschikt over veel uitgebreidere mogelijkheden. Comet is een gratis AI-browser die beschikbaar is voor Windows, macOS en Android. Het bijzondere van Comet is dat die vragen kan beantwoorden over de website die je bekijkt, alles kan vertalen en samenvattingen kan maken van artikelen en video’s. Ook kun je opdrachten geven als: “zoek de beste optie en regel het”, waarna Comet zelf sites opzoekt, vergelijkingen maakt en een aankoop kan voorbereiden. Waarna je kunt zeggen: “bestel dit artikel maar” en na “betaal maar” kwam er een iDEAL QR-code in het scherm.

Omdat het ook werkt met je eerdere browsegeschiedenis, beschik je over een steeds persoonlijkere zoekfunctie en krijg je heel snel uitgebreide informatie die is opgebouwd met informatie vanuit meerdere bronnen.

Na een korte pauze laten we enkele zeer interessante verbeteringen zien die Google heeft aangebracht in de hyperrealistische Pro-versie van hun populaire Nano Banana Pro afbeeldingentool en kunnen er ook andere ervaringen met AI beeldbewerking met elkaar gedeeld worden. Verder is er ook voldoende ruimte om in te gaan op jullie vragen.

Presentatie online: dinsdag 16 december van 20.00 tot 21.30 uur