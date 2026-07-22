OM eist tot vijf jaar cel tegen verdachten van bankhelpdeskfraude

Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen twee 31-jarige mannen uit Amsterdam die worden verdacht van bankhelpdeskfraude. Volgens justitie richtten de verdachten zich vooral op oudere en kwetsbare slachtoffers, die met behulp van geraffineerde belscripts werden misleid om hun bankpas en geld af te staan.

Onderzoek na aangifte

Het strafrechtelijk onderzoek begon in november 2025 na een aangifte van een poging tot oplichting. Tijdens het onderzoek kwam de politie een telefoon op het spoor die naar een van de verdachten leidde. Na het tappen van de telefoon en observaties werden beide mannen eind januari 2026 aangehouden.

Bewijs in telefoons en woning

Bij de aanhouding trof de politie in de auto van de verdachten meerdere mobiele telefoons aan. Daarin stonden onder meer lijsten met persoonsgegevens, scripts voor telefoongesprekken en informatie over het inzetten van zogenoemde 'ophalers' die bankpassen bij slachtoffers aan huis ophaalden. In de woning van een van de verdachten werden daarnaast grote hoeveelheden simkaarten, mobiele telefoons en paysafekaarten gevonden, die volgens het OM passen bij bankhelpdeskfraude.

Volgens justitie selecteerden de verdachten met behulp van de persoonsgegevens hun slachtoffers. Tijdens telefoongesprekken deden zij zich voor als bankmedewerkers en maakten zij mensen wijs dat hun bankrekening gevaar liep. Kort daarna verscheen een 'ophaler' aan de deur om de bankpas zogenaamd veilig te stellen, waarna geld en goederen van de slachtoffers konden worden buitgemaakt.

Zware strafeisen

Het Openbaar Ministerie ziet één van de verdachten als de organisator van de fraude. Tegen hem, die bovendien eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten, is een gevangenisstraf van vijf jaar geëist. Tegen de tweede verdachte eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Grote impact op slachtoffers

Volgens de officier van justitie hebben de verdachten bewust misbruik gemaakt van de angst en kwetsbaarheid van vooral oudere slachtoffers. In haar requisitoir benadrukte zij dat de persoonlijke gegevens van mensen werden gebruikt alsof het slechts handelswaar betrof, terwijl slachtoffers niet alleen financieel werden gedupeerd, maar ook hun gevoel van veiligheid verloren.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Deze strafzaak laat zien dat bankhelpdeskfraude nog altijd een van de meest voorkomende vormen van digitale oplichting is. Criminelen beschikken vaak al over persoonlijke gegevens van hun slachtoffers en gebruiken die om betrouwbaar over te komen. Ze doen zich voor als medewerkers van een bank, de politie of een andere organisatie en proberen slachtoffers onder druk te zetten om bankpassen, pincodes of inloggegevens af te geven.

Voor HCC-leden is het belangrijk te weten dat een bank nooit vraagt om een bankpas op te halen, een pincode te delen of software te installeren om een computer of telefoon 'veilig te maken'. Twijfelt u aan een telefoontje? Verbreek dan zelf de verbinding en neem via het officiële telefoonnummer contact op met de organisatie die zogenaamd heeft gebeld.

Standpunt van HCC

HCC vindt het belangrijk dat gebruikers van digitale diensten zich veilig voelen en voldoende kennis hebben om online fraude te herkennen. Naast een stevige aanpak van daders blijft preventie essentieel. Door voorlichting, trainingen en het delen van actuele informatie kunnen burgers beter weerstand bieden aan vormen van cybercriminaliteit zoals bankhelpdeskfraude. Digitale vaardigheden en bewustwording zijn daarmee minstens zo belangrijk als opsporing en vervolging van de daders.