Nu te beluisteren: STER spotjes uit onze radiocampagne

Momenteel worden er STER reclamespotjes van HCC uitgezonden op NPO Radio 5 en op alle regionale radiozenders. De geluidsopnamen van deze radiospots zijn nu beschikbaar gesteld en kunnen door alle HCC-leden worden beluisterd.

Beluister hier en hier de STER-reclamespotjes voor Radio 5 en de regionale zenders.

Waarom dit ook voor jou interessant kan zijn

Deze radiospotjes zijn niet alleen leuk om terug te horen, maar geven ook een goed beeld van hoe HCC zich presenteert aan een breed publiek. Ze laten in korte vorm zien waar onze vereniging voor staat en hoe we nieuwe leden proberen te bereiken.

Voor sommige leden zijn de spotjes herkenbaar of gewoon leuk om te beluisteren, voor anderen bieden ze een inkijkje in de manier waarop HCC landelijk en regionaal zichtbaar is. Ook vormen ze een klein stukje HCC-geschiedenis: een momentopname van hoe de vereniging zich in deze periode profileert.

Voor nu en voor later

De opnamen worden bovendien bewaard als onderdeel van het HCC-archief. Zo blijven ze ook in de toekomst beschikbaar voor leden die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling en uitstraling van de vereniging door de jaren heen.

Of je nu actief bent binnen een groep, alleen online meeleest, of vooral geïnteresseerd bent in digitale ontwikkelingen in het algemeen: deze geluidsopnamen zijn bedoeld voor alle leden. Neem gerust een kijkje – of beter gezegd, een luister – op een moment dat het jou uitkomt.