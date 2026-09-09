Nieuwe iPhone? Deze instellingen verdienen als eerste aandacht

Een nieuwe iPhone is na de eerste configuratie snel bruikbaar, maar daarmee is hij nog niet automatisch prettig ingericht. Bankapps moeten soms opnieuw worden geactiveerd, meldingen willen allemaal aandacht en apps vragen toegang tot foto's, locatie of contacten. Juist in de eerste uren kun je bepalen hoe rustig, veilig en praktisch het toestel straks dagelijks werkt.

Je hoeft daarvoor niet ieder instellingenmenu door te nemen. Begin bij accounttoegang en belangrijke gegevens, stel daarna meldingen en privacy in en pas pas vervolgens de kleinere voorkeuren aan.

Controleer eerst of je belangrijkste gegevens bereikbaar zijn

Met een nieuwe iPhone Ultra is het prettig om na de eerste configuratie eerst de basis te controleren voordat je enthousiast alle apps gaat instellen. Zorg dat je toegang hebt tot je Apple Account, kies een goede toegangscode en controleer of functies voor het terugvinden van het toestel zijn ingesteld. Kijk vervolgens of contacten, foto's, agenda's en andere gegevens die je dagelijks nodig hebt daadwerkelijk beschikbaar zijn.

Richt je nieuwe iPhone meteen in voor jouw gebruik

Een iPhone 18 kopen is straks een goed moment om niet automatisch iedere instelling van het oude toestel over te nemen. Gebruik je de telefoon veel voor werk, dan verdienen mail, agenda en meldingen extra aandacht. Maak je vooral foto's en video's, controleer dan synchronisatie en opslag. Gebruik je de iPhone veel onderweg, test dan ook mobiel internet, navigatie, betaalmogelijkheden en andere apps waarop je buiten de deur vertrouwt.

Wis je oude telefoon nog niet meteen

Dat apps op het beginscherm staan, betekent niet dat alles volledig is verhuisd. Bankapps, wachtwoordmanagers en authenticatieapps kunnen op een nieuw toestel opnieuw om verificatie vragen. Test daarom eerst of je bij de belangrijkste accounts kunt komen en of tweestapsverificatie werkt.

Houd de oude telefoon beschikbaar totdat dit is gecontroleerd. Dat voorkomt een vervelende situatie waarin de code om een account te herstellen alleen nog bereikbaar blijkt op het apparaat dat net is gewist.

Geef niet iedere melding dezelfde prioriteit

Een nieuw toestel is een goed moment om opnieuw te bepalen welke apps je daadwerkelijk mogen onderbreken. Een bericht van een familielid of een agenda-afspraak hoeft niet dezelfde status te hebben als een aanbieding van een webshop of een melding uit een game.

Met Focus op de iPhone kun je per situatie bepalen welke personen en apps meldingen mogen doorlaten. Zo kan tijdens werk een andere selectie gelden dan 's avonds of tijdens het autorijden. Een Focus kan bovendien gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een tijdstip, locatie of bepaalde app, waardoor je niet iedere keer handmatig instellingen hoeft te veranderen.

Loop de privacyrechten van apps bewust na

Veel apps vragen tijdens de eerste dagen om toegang tot locatie, foto's, camera, microfoon of contacten. Soms is dat noodzakelijk voor de functie die je wilt gebruiken, maar niet iedere toestemming hoeft automatisch op 'ja' te staan. Een navigatieapp heeft bijvoorbeeld een duidelijke reden om je locatie te gebruiken; bij een andere app kan dezelfde vraag veel minder logisch zijn.

Veiliginternetten.nl adviseert daarom om bij privacyinstellingen van apps telkens te beoordelen of de gevraagde toegang werkelijk nodig is. Loop deze rechten na nadat je de belangrijkste apps hebt geïnstalleerd. Toestemmingen die je tijdens de eerste configuratie snel hebt gegeven, kun je later altijd opnieuw beoordelen.

Controleer synchronisatie voordat je op opslag gaat letten

Bij een nieuw toestel lijkt opslag in eerste instantie eindeloos, maar belangrijker is dat waardevolle gegevens niet alleen op de telefoon zelf bestaan. Controleer daarom eerst of foto's, contacten en andere belangrijke gegevens worden gesynchroniseerd of meegenomen in een reservekopie.

Bekijk daarna welke bestanden lokaal staan. Oude downloads, offline afleveringen en podcasts kunnen tijdens een overstap ongemerkt meekomen. Door die direct op te ruimen begin je niet met een nieuwe telefoon die al een digitale voorraadkast van het vorige toestel heeft geërfd.

Pas tekst en bediening meteen aan je voorkeur aan

De standaardweergave hoeft niet de prettigste instelling voor jou te zijn. Probeer verschillende tekstgroottes en kijk of de schermweergave comfortabel leest. Ook toegankelijkheidsfuncties kunnen bediening eenvoudiger maken, bijvoorbeeld wanneer je moeite hebt met kleine tekst, bepaalde bewegingen of specifieke bedieningshandelingen.

Dit zijn instellingen die je bij vrijwel ieder gebruiksmoment merkt. Een iets grotere letter of prettigere schermweergave kan daardoor meer dagelijks verschil maken dan een verborgen functie die je na de eerste week nooit meer opent.

Test de telefoon zoals je hem echt gaat gebruiken

Loop na de inrichting een paar dagelijkse handelingen langs. Kun je bellen en mobiel internet gebruiken? Werkt je bankapp? Komen agenda-afspraken door? Kun je inloggen bij je belangrijkste accounts en worden nieuwe foto's veilig gesynchroniseerd? Pas wanneer die basis klopt, is de overstap echt afgerond.

Daarna kun je altijd verder zoeken naar handige functies en persoonlijke voorkeuren. De belangrijkste winst zit echter in een nieuwe iPhone die vanaf het begin aansluit op jouw routine: belangrijke gegevens bereikbaar, meldingen onder controle en apps alleen met de toegang die ze daadwerkelijk nodig hebben.