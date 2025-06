Nederlanders bereid stroomgebruik aan te passen om elektriciteitsnet te ontlasten

Een ruime meerderheid van de Nederlanders staat open voor aanpassing van hun stroomverbruik als dat helpt het overvolle elektriciteitsnet te ontlasten. Een relatief bescheiden besparing van 2,50 euro per week is voor zestig procent van de Nederlanders al voldoende motivatie om hun stroomgedrag aan te passen.

Momenteel gebruiken huishoudens de meeste elektriciteit tussen 17.00 en 23.00 uur ’s avonds. Dan is de vraag groot en het aanbod van groene stroom relatief klein. Ruim acht op de tien mensen is bereid apparaten op andere momenten te gaan gebruiken als de stroom dan goedkoper of zelfs gratis is. Zeven op de tien mensen wil dat ook doen om het overvolle stroomnet te ontlasten. Dat blijkt uit representatief onderzoek in opdracht van Budget Thuis, uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard onder 1066 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Wasdag naar het weekend

Nederlanders weten goed waar winst te halen valt: de wasmachine en droger worden het vaakst genoemd als grootste stroomverbruikers. Bij gratis stroom in het weekend zegt driekwart alle was op te sparen tot zaterdag of zondag. Zes op de tien draaien dan zelfs extra wasjes, bijvoorbeeld van gordijnen of dekbedden. Ook gaat meer dan de helft van de mensen in het weekend apparaten opladen, van laptops tot elektrische fietsen of auto’s. Vier op de tien Nederlanders doet dan juist huishoudelijke taken zoals stofzuigen of strijken.

Huishoudens kunnen bij gratis stroomweekenden op jaarbasis ruim 140 euro besparen als ze op die middagen in het weekend hun auto opladen. En wie in de zomer verkoeling zoekt met een airco bespaart ongeveer 50 euro gedurende de periode. Voor het gebruik van de wasmachine en droger kan de besparing oplopen tot 40 euro. In het onderzoek geven zeven op de tien Nederlanders aan dat een besparing van 50 euro per jaar al zeer welkom zou zijn.