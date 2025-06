Nederlander geeft gemiddeld bijna 30 euro per maand uit aan streamingdiensten

Ruim driekwart van de Nederlanders boven de 18 jaar is geabonneerd op streamingdiensten. Het gros daarvan heeft meerdere abonnementen, waarbij Netflix en Videoland het populairst zijn. Gemiddeld geven zij hier 29,56 euro per maand aan uit. Dat blijkt uit een onderzoek van vergelijkingssite Slimster.nl onder een representatief panel van 1066 Nederlanders.

De hoge kosten zijn opvallend, aldus Marvin Grouw van Slimster. “Zeker in tijden waarin het leven fors duurder is geworden, is 30 euro per maand voor veel mensen echt veel geld. Stel dat je nu 20 bent en je houdt dit vol tot je 70ste, dan hebben we het over 18 duizend euro…” Bijna tien procent van de ondervraagden geeft zelfs aan maandelijks meer dan 50 euro uit te geven aan streamingdiensten.

Viaplay moet er als eerst aan geloven

Deze kosten ontstaan onder meer doordat twee op de drie Nederlanders die gebruikmaken van streamingdiensten, zijn geabonneerd op meerdere verschillende diensten. In de meeste gevallen zijn dat er twee of drie. Een kleine groep – bijna zes procent – heeft zelfs een abonnement op meer dan vijf verschillende platformen.

Slimster vroeg het panel ook welke streamingdienst zij als eerst zouden opzeggen, als de kosten te hoog worden. Viaplay blijkt dan het meest te moeten vrezen: bijna de helft van de mensen met meerdere abonnementen, waaronder een Viaplay-abonnement, geeft aan dit als eerst te beëindigen. SkyShowtime moet er bij bijna 38 procent van de ‘multi-geabonneerden’ als eerst aan geloven, terwijl HBO Max (ruim 35 procent) evenmin bovenaan het prioriteitenlijstje staat. Spotify – dat recent nog de prijzen verhoogde – komt daarentegen pas veel later aan de beurt. Slechts 12 procent van de betaalde Spotify-gebruikers zegt dit abonnement als eerst op.

Marvin Grouw van Slimster vermoedt dat opzeggingen vaak tijdelijk zijn. “We horen regelmatig dat mensen ‘hoppen’ tussen verschillende platforms, afhankelijk van het aanbod. Denk aan HBO Max, dat nu populair is vanwege The Last of Us, of Disney+, waar mensen naartoe gaan zodra er iets van Marvel verschijnt. Omdat je vrijwel overal maandelijks kunt opzeggen, is het makkelijk om af en toe te wisselen. Een opzegging hoeft dus niet te betekenen dat iemand definitief afscheid neemt van een dienst.”

Liever series kijken

Uit eerder onderzoek van Slimster bleek al hoe verslaafd we zijn aan de vele series die diensten als Netflix, Videoland en Amazon Prime aanbieden. Nóg verslaafder zelfs dan aan sociale media. Bijna 60 procent van de Nederlanders stopt namelijk liever met sociale media dan met het streamen van films en series. Onder dertigers en veertigers geldt dat zelfs voor bijna twee derde.